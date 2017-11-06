اعتراف خطير لفيسبوك

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اعترفت شركة فيسبوك، بوجود أعداد كبيرة من الحسابات المزيفة على الموقع العالمي للتواصل الاجتماعي.

وكشفت الشركة عن أن عدد الحسابات المزيفة بالموقع، تخطى الـ 270 مليون حساب، بحسب ما نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وأوضح تقرير نتائج الشركة المالية الأخيرة أنه تم رصد 2 من كل 3 مستخدمين للموقع تكون حساباتهم مزيفة خلال الربع الثالث من عام 2017.

وتابع التقرير بأن حوالي 10% من المستخدمين يمتلكون حسابات مكررة، تصل عددها ما بين 6 و10 حسابات للفرد الواحد.

وقالت الشركة إن 13% من حسابات فيسبوك غير شرعية كونها مزيفة أو مكررة.

وكشف التقرير أن هناك 2,1 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وأشارت فيسبوك إلى زيادة عدد مستخدميها النشطين يوميا ليصل إلى 1.37 مليار مستخدم بزيادة بلغت 16%.

(sputnik)