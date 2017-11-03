وعجز التطبيق خلال فترة التوقف عن إرسال الرسائل إلى الآخرين أو استقبالها، رغم تجربة أكثر من شبكة اتصال.

واشتكى الآلاف عبر موقع تويتر من توقف التطبيق عن العمل، وأصبح وسم whatsappdown# رفم واحد على مستوى العالم.

ولم يصدر عن الشركة المطورة للتطبيق أي تعليق عند الانقطاع أو عند عودة التطبيق إلى العمل.

ويعد تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك أكثر تطبيقات التراسل الفوري انتشارا على مستوى العالم.