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رسمياً.. "إنستغرام" تدعم اللغة العربية

2
NOVEMBER
2017
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أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير "إنستغرام"، المملوكة لشركة "فيسبوك"، في بيان على مدونتها عن دعم اللغة العربية رسمياً في تطبيقها ، في إطار دعم اللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار ، مثل الفارسية والعبرية.

وقالت "إنستغرام"، المملوكة لشركة "فيسبوك"، في بيان على مدونتها: "ابتداءً من اليوم، يمكنك استخدام إنستغرام بالعربية والعبرية والفارسية للمرة الأولى".

وأوضحت الشركة، التي أعلنت أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن أكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهرياً، أن تغيير اللغة سهل، إذ يمكن ذلك من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات، ثم الملف الشخصي، ثم اللغات لاختيار اللغة المناسبة. بعدها سوف يتم تحديث التطبيق ليتوافق مع اللغات الجديدة ويُظهر كل شيء من اليمين إلى اليسار.

يشار إلى أن "إنستغرام" ليست وحدها في تأخير دعم اللغة العربية تماماً، إذ تتأخر معظم الشركات التقنية الكبرى في دعمها نظراً لكونها، إلى جانب العبرية والفارسية والأوردية ولغات أخرى، تُكتب من اليمين إلى اليسار، لذا ستكون هناك مشكلة خاصةً فيما يتعلق بالمحاذاة.

من جهة اخرى يعمد تطبيق "إنستغرام" إلى توفير خاصية جديدة لمستخدميه تسمح بإضفاء تأثير إيقاف الحركة " Stop Motion" أو ما يُعرف أيضًا "بالتصوير المتعاقب"، وذلك بعد أيام من إطلاق ميزة التقريب المفرط"SuperZoom" ، تتيح استعمال صور GIF"" وكذلك خاصية إيقاف الحركة ""Stop motion، أو ما يُعرف أيضًا بالتصوير المتعاقب، أو الإطارات الثابتة إلى "قصص إنستغرام"، وذلك بعد أيام من إطلاق ميزة "التقريب المفرط "SuperZoom".

وقال موقع "TheVerge" المعني بشؤون التقنية، إن إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك، أكدت له اختبار الميزة الجديدة بعدما لوحظ وجود الميزة بين إعدادات الكاميرا ضمن ميزة "القصص".

وتسمح ميزة " Stop Motion" بالتقاط سلسلة طويلة من الصور، تم دمجها معًا لتشكيل فيديو بصيغة "GIF"، يمكن مشاركتها ضمن ميزة "قصص إنستغرام".

ويُعتقد أن النجاح الذي حققته ميزة التصوير المتعاقب "Boomerang" شجَّعت الشركة على تقديم ميزة التقريب المفرط "SuperZoom" ، لذالك فإن ميزة إيقاف الحركة " Stop Motion" قد تكون تمهيدًا لمزايا أخرى مشابهة، وذلك بعد سنة قضتها "إنستغرام" في أستنساخ مزايا "سناب شات".

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