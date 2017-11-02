تحذير "نسائي".. آيفون يقرأ "ما تحت الملابس"

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تهوى بعض النساء التقاط بعض الصور المتحررة نوعا ما، والاحتفاظ بها على هاتفها بعيدا عن أي احتمال لتسرب الصور أو إمكانية التعرف عليها، لكن لو كن يمتلكن هواتف "آيفون" فعليهن إعادة النظر في المسألة.

فقد اكتشفت بعض من صاحبات "آيفون"، أن الهاتف الذكي يمكنه تمييز وتصنيف الصور التي التقطها أو استقبلها، إذا كانت تحتوي على "حمالات صدر".

وتم اكتشاف الأمر بالصدفة، عندما بحثت مستخدمة عن كلمة "حمالة صدر" أو "brassiere" بين صور الهاتف، لتفاجأ بأنه تمكن من استخراج جميع الصور التي تحتوي حمالات صدر وجمعها في ملف واحد.

وانتشرت التحذيرات النسائية على مواقع التواصل من أن "آيفون" يمكنه قراءة هذه الصور، وكتبت مغردة: "انتبهوا يا بنات. اذهبوا إلى الصور وابحثوا عن brassiere. لماذا يحتفظ أبل بهذه الصور ويضعها في ملف؟!".

وغردت أخرى قائلة: "كيف نمنع حدوث ذلك؟ أنا أشعر أنني منتهَكة".

لكن الواقع أن "آيفون" لا يحتفظ بهذه الصور في ملف محدد، فهي فقط تحفظ في مكان ما وحدها على الهاتف، وقال خبراء أمن معلوماتي إنها تكون آمنة تماما.

والأمر لا ينطبق فقط على حمالات الصدر، فهناك آلاف الكلمات الأخرى التي يمكن لـ"آيفون" تمييزها واستخراج الصور المطابقة لها، عند البحث عنها في ملفات الصور، منها "الطعام food" و"الحيوانات animals" و"غروب الشمس sunset" على سبيل المثال.