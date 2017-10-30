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كم ساعة عمل كافية لشراء "آيفون 10" في مختلف دول العالم؟

30
OCTOBER
2017
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أجرى موقع أمريكي حساباته للتوصل إلى عدد ساعات العمل اللازمة في عدد من دول العالم ليحصل فيها المواطن ثمن هاتف أبل الجديد "آيفون 10" والذي من المنتظر أن يطرح في الأسواق يوم الثاث من نوفمبر/ تشرين الثاني.
 
وأعد موقع Quartz الأمريكي قائمة توضح تكفلة شراء آيفون 10 الجديد وفقًا لتغير متوسط دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن الملايين حول العالم ينتظرون هذا الهاتف الذي من المتوقع أن يحدث ثورة حقيقية في علاقة الإنسان بتكنولوجيا الهواتف، ما يجعله مستحقًا لسعر مرتفع.
 
وأعد الموقع قائمة ضمت 32 دولة من مختلف أنحاء العالم أوضح سعر الهاتف في كل منها حسبما أوردها موقع شركة "أبل"، إلى جانب متوسط الدخل الشهري للفرد فيها بحسب بيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، النسبة المئوية التي يمثلها سعر الهاتف من متوسط الدخل الشهري.
 
وشملت القائمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يبلغ سعر آيفون 10 فيها 4099 درهم إماراتي، في حين أن متوسط الدخل الشهري للفرد فيها 7451 درهم إماراتي، أي أن سعر الهاتف فيها يمثل 55.01% من الدخل الشهري للمواطن الإماراتي.
 
ووصل سعر آيفون 10 إلى نسبة قياسية مقارنة بمتوسط الدخل الشهري في بعض الدول وعلى رأسها الهند وروسيا، حيث وصل سعره إلى 89000 روبية، فيما يبلغ الدخل الشهري للمواطن الهندي 9616 روبية، أي أن سعر الهاتف يمثل 925.25% من الدخل الشهري، ويمثل سعر الهاتف 235.06% من متوسط دخل الفرد في روسيا.
 
في السياق ذاته، ذكر موقع "آبل"، إن تكلفة تصليح شاشة "آيفون 10" هي 275 دولار، وذلك مقارنة بتكلفة تصليح شاشة هاتف "آيفون 8 بلس" 169 دولارا.
 
ويتميز هاتف "آيفون 10" الجديد بأنه أول هاتف محمول في "آبل" بخلفية زجاجية، مع إمكانية فتح فتح قفل شاشته، عن طريق بصمة الوجه وليس الإصبع.
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