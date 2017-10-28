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مفاجأة صادمة.. سعر خيالي لإصلاح شاشة آيفون X

28
OCTOBER
2017
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كشفت شركة آبل، الجمعة، عن تفاصيل أسعار إصلاح هاتفها الذكي الأحدث آيفون 10، التي يبدو أنها مثل الهاتف نفسها باهظة الثمن ويمكن أن تصل إلى نحو 300 دولار أميركي.


وكانت عملاق التقنية الأميركية أعلنت أيضاً عن فتح باب الطلب المسبق على الهاتف، الذي يأتي كنسخة خاصة احتفالاً بمرور 10 سنوات على إطلاق أول آيفون، وقالت إن الطلب على الهاتف "يفوق التوقعات".


ومع الإعلان عن تقديم الهاتف، أصدرت #

آبل أيضاً قائمة بأسعار إصلاح الهاتف - المسمى آيفون X أيضاً - التي تضمنت أن إصلاح شاشة الهاتف خارج الضمان تبلغ 279 دولاراً أميركياً، وهو ضعف سعر إصلاح شاشة آيفون 6 التي تصلح في مراكز الشركة مقابل 129 دولاراً أميركياً، وأعلى بنسبة 65% مقارنة بسعر إصلاح شاشة هاتف آيفون 8، والبالغ 169 دولاراً أميركياً.


يُذكر أن كافة الإصلاحات الخاصة بهاتف آيفون 10، الذي يبدأ سعره من 999 دولاراً، خارج الضمان تبلغ 549 دولاراً أميركياً. أما بالنسبة لأخويه آيفون 8 وآيفون 8 بلس، فالسعر يبلغ 349 و399 دولاراً على التوالي.


ومع أن الضمان الممتد من آبل، والمسمى "آبل كير بلس" يُعد باهظ الثمن، إلا عملاء آبل ينظرون إليه على أن فرصة ذهبية تنقذهم من الأسعار العالية جدًا لإصلاح هواتف #

آيفون خارج الضمان.


للمقارنة، يمكن الحصول على خدمة الضمان الممتد لهاتف آيفون 10 مقابل 199 دولاراً أميركياً، أما بالنسبة لهاتفي آيفون 8 وآيفون 8 بلس، فالسعر هو 129 و149 دولاراً. وهذا السعر لا يشمل رسوم خدمات الضمان، إذ يضاف إليها سعر عموم الإصلاحات والبالغة بالنسبة لهاتف آيفون 10 نحو 99 دولاراً.

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