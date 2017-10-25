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أُعلن مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، عن منح الروبوت "صوفيا" الجنسية السعودية وجواز السفر، وذلك خلال مشاركة أحد جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة الرياض.

القاهرة- سبوتنيك. وأصبحت صوفيا أول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سفر؛ وأوضح القحطاني، عبر حسابه الرسمي في "تويتر":

لبادرة تأتي رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم الاستثماري، الذي أعلن عن إطلاقه، أمس، كمشروع مشترك بين السعودية والأردن ومصر، بدعم مستقبلي بنحو 500 مليار دولار أمريكي.

وعلق الروبوت "صوفيا"، الذي أتى بشكل امرأة، على منح الجنسية، بالقول، "إنه حدث عظيم بالنسبة لي أن أكون أول روبوت يحصل على أول جنسية في العالم".

المصدر: sputniknews