هل ستقضي بي إم دبليو على أحلام مرسيدس؟

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نشرت عدة مواقع مهتمة بسوق السيارات معلومات تفيد بأن الخبراء في "بي إم دبليو-إم" عازمون على إطلاق سيارة منافسة لمركبة المستقبل من مرسيدس.

منذ أن أعلنت "مرسيدس- AMG" عن مشروع "Project One" الذي يهدف لتطوير سيارة خارقة من المفترض أن تكتسح أسواق السيارات الرياضية في المستقبل، باتت عيون عشاق السرعة تلتفت إلى أحدث ابتكارات "بي إم دبليو" المنافس الألماني الأكبر لمرسيدس، وانتشرت الكثير من الشائعات التي تؤكد أن "بي إم دبليو" تنوي إصدار سيارة جديدة تقضي على أحلام منافستها.

وردا على هذه الشائعات قال ديرك هاكير رئيس "بي أم ديليو-إم" المسؤولة عن طوير وتعديل سيارات بي إم دبليو: "لقد أردنا بالفعل تطوير سيارة خارقة بجميع المعايير، ونحن قادرون على فعل ذلك، لكن متطلبات السوق الحالية لا تشجعنا على القيام بمثل هذه الخطوة، فتركيزنا الحالي على مستقبل النقل المتاح لأكبر مجموعة من العملاء".

وأضاف هاكير قائلا: "إمكانياتنا التكنولوجية تسمح لنا بتطوير سيارات لا مثيل لها، لكننا لا نجد جدوى اقتصادية من هذا الشيء، ربما سيكون تركيز الشركة على تطوير التقنيات الكهربائية المخصصة لسيارات فورمولا-إي في حال وافقت الإدارة على هذه الخطوة، كما نعمل حاليا على تطوير قدراتنا لتصنيع سيارات كهربائية منافسة ستصدر عام 2025".أما "Mercedes-AMG Project One" فيتوقع الخبراء أن يثمر عن 275 سيارة مميزة، مزودة بمحركات بست أسطوانات وسعة 1.6 ليتر قادرة على توليد عزم يصل إلى 1000 حصان، بسعر يصل إلى 2.3 مليون دولار لكل منها.

المصدر: فيستي رو