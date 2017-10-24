تغيير كبير في "فيسبوك".. ماذا سيحدث؟

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تختبر شركة فيسبوك تغييرا كبيرا في صفحة المستخدم News Feed إذ تدرس تقسيمها إلى قسمين بحيث تفصل الإعلانات عن الأخبار الشخصية، في خطوة قد تدفع بعض الشركات إلى زيادة إعلاناتها.

ويضم حائط المستخدم في فيسبوك حاليا مجموعة متنوعة تتراوح من صور من الأصدقاء إلى تحديث من أفراد العائلة إلى إعلانات ومواد من المشاهير أو صفحات أبدى المستخدم إعجابه بها لمتابعتها.

ووفقا لبيان من الشركة فإن هذه التجربة، التي تجري في 6 دول صغيرة، تقدم صفحتين للمستخدم الأولى تركز على الأصدقاء والعائلة والثانية مخصصة للصفحات التي تعجب العملاء.

وقد يدفع هذا التعديل من يديرون الصفحات، وهم الجميع من المنافذ الإخبارية إلى الموسيقيين والفرق الرياضية، إلى دفع مقابل لنشر إعلانات إذا أرادوا أن تظهر على صفحة الأصدقاء والعائلة.

وقال آدم موسيري المدير التنفيذي في فيسبوك المسؤول عن التغطية الإخبارية في تدوينة إن التجربة التي تجري في بوليفيا وكمبوديا وغواتيمالا وصربيا وسلوفاكيا وسريلانكا قد تستمر شهورا.

وأضاف أن الشركة لا تعتزم حاليا إجراء تجربة الصفحتين على المستوى العالمي لمستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم.

وتابع أن فيسبوك لا تعتزم أيضا حاليا إرغام الصفحات التجارية على "دفع مقابل توزيع أعمالها".