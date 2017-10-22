مفاجأة سارة لمنتظري “آيفون X”

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فجرت شركة “أبل” الأميركية “مفاجأة سارة” لكل من يرغب في شراء هاتفها المرتقب “آيفون X”.

ورغم أن الشركة الأميركية لم تفتح بعد باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها الجديد، إلا أنها أعلنت عن أنها ستفتح الباب أمام “برنامج الترقية” لـ”آيفون X”.

وتعتمد “أبل” نظام “الترقية”، الذي يسمح لمستخدميها باقتناء هواتفها الحديثة، عن طريق ترقية النسخة الأقدم، ودفع فرق المبلغ الخاص بالهاتف الجديد بالتقسيط، على حسب الدولة التي يشتريه منها.

وقررت “أبل” أنها ستفتح الباب أمام حجز “آيفون X” عبر برنامج “الترقية” بدءا من يوم الاثنين المقبل، 23 أكتوبر.