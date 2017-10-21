ثغرة أمنية كبيرة في WiFi.. هذا ما عليكم فعله

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ربما تكون علمت أنَّ اثنين من الباحثين في مجال الأمن قد اكتشفا خللاً كبيراً في شبكة الواي فاي، وهذا الخلل يمكن أن يؤثر كل جهازٍ تمتلكه تقريباً.

ويرتبط الخلل ببروتوكولٍ أمني يسمى Wi-Fi Protected Access أو WPA 2، والمُصمَّم لمنع الدخلاء من الدخول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بمنازلنا، والتجسُّس علينا، أو اختراق أي جهازٍ متصل بالشبكة. والآن بعد أن أصبح ضعف البروتوكول معروفاً، فإنَّ الأمر لن يستغرق سوى أيام أو أسابيع معدودة قبل أن تبدأ الشركات في إطلاق تحديثاتٍ لأنظمة العمل، لكنَّها مهمة ضخمة، وبما أنَّ هذا الخلل يؤثر على كل جهازٍ نستخدمه تقريباً، فإنَّ مسؤولية سد تلك الثغرة وحماية أنفسنا ستصبح مهمةً مُلقاة على عاتقنا تماماً كالشركات.



ما الذي يجب علي فعله؟

أوضح جارنو نيملا، الباحث الرئيسي في معامل شركة F-Secure التقنية، أنَّ نصائح الحماية لا تغيير فيها بالنسبة للمستخدمين العاديين.

استخدام شبكة VPN

وقال: "الخبر الجيد هو أنَّ النصيحة الأمنية لا تتغير حقاً، فلطالما اعتُقِد أنَّ شبكات الواي فاي العامة غير موثوقة، وعلى المستخدمين دوماً استعمال شبكة خاصة افتراضية (VPN). ويجب أيضاً أن يجري تحديث شبكة الواي فاي المنزلية وكل نقاط الوصول اللاسلكية الخاصة بآخر نُسَخ ذاكرة ROM (التي تضم نظام التشغيل والبرامج الملحقة به) بصورةٍ دائمة".



تحديث الأجهزة الإلكترونية

إذن ما الذي يمكننا فعله فوراً؟ تأكد أنَّ كل أجهزتك مُحدثة أول بأول، وهذا يشمل جهاز التوجيه (الراوتر)، والتلفاز، وأي أجهزة ذكية لديك.

أما أليكس هادسون، فقد أشار إلى نقطة هامة للغاية في مدونته، وهي أنَّ عادات تصفُّح ورسائل الغالبية ستظل محمية.

أي موقع إلكتروني يستخدم بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن HTTPS (أو يوجد إلى جوار شريط عنوان الموقع رمز قفل) آمن تماماً. ولحسن حظ عامة الناس، ينطبق هذا تقريباً على كل المواقع التي نزورها باستمرار.

بالإضافة إلى أنَّ متصفحات مثل غوغل كروم أو سفاري تحذِّرك أولاً إذا كنت بصدد زيارة موقع غير مُشفر، وهذا يوفر لك حماية إضافية.

الأمر اللافت للنظر هو أنَّ الشيء الوحيد الذي لا تحتاج حقاً لتغييره هو الرقم السري الخاص بالراوتر، فهذا الخلل يتجاوز مسألة كلمة السر، ولذا إن كنت تنوي تغييرها، فأنت تفعل هذا من أجل راحة بالك فقط.

وكما ذُكِر سابقاً، يُرجَّح أن تتوفَّر تحديثات جديدة مستقبلية لنظم تشغيل كل الأجهزة التي تمتلكها تقريباً، لذا كن منتبهاً، وتأكَّد من تحديث أنظمة التشغيل في أجهزتك أولاً بأول.