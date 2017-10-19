هذه الخاصية تتعقب موقعك الجغرافي.. فكيف تعطلها؟

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أضحى بوسع مستخدمي نظام " macOS High Sierra" الاستفادة من خاصية جديدة تتيح الاحتفاظ بقائمة المواقع الجغرافية المتكررة والمهمة لدى المستخدم، وتسمى الخاصية "المواقع المهمة".

وتستخدم هذه الخاصية، الشبيهة بميزة المواقع المتكررة "Frequent Locations" على نظام "آي أو إس"، في تطبيقات مثل الخرائط والتقويم والصور لتقديم اقتراحات ومعلومات مفيدة للمستخدم بالاعتماد على موقعه الجغرافي.

ويجري تشفير معلومات الموقع الجغرافي محلياً ولا يتم مشاركتها مع آبل بدون إذن، لكن البعض يرغب في تعطيل هذه الميزة للمزيد من الخصوصية.

ولإلغاء استخدام الخاصية يجب البدء من تفضيلات النظام، ثم النقر على الأمن والخصوصية ، وبعدها علامة تبويب الخصوصية وعندها يتم اختيار خدمات النظام.

وقتئذ، يتوجب على المستخدم أن ينقر على "تفاصيل" ويختار "خدمات النظام"، من القائمة الجانبية الظاهرة أمامه ثم الضغط على تعطيل، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية.