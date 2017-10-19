لبنانيون يكتشفون ثغرات في فيسبوك ويحصلون على مكافأة

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تمكن ثلاثة شبان لبنانيين مختصين في مجال الأمن الإلكتروني من اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في خدمات فيسبوك، الأمر الذي سارعت الشركة إلى إصلاحه، حسبما أفاد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقالت المصادر نفسها إن الشبان حصلوا على مكافأة مالية من فيسبوك كما تم إدراج اسم فريقهم في لائحة شرف الموقع للعام 2017، وذلك بعدما تمكن شركة فيسبوك من معالجة الثغرة.

وقال الباحثون إن خطورة الثغرة تكمن في أنها تؤدي إلى إيقاف خدمة مسنجر ورسائل فيسبوك، وتمنع المستخدم من دخول تطبيق مسنجر أو موقعه الإلكتروني، إضافة إلى قسم الرسائل على الشبكة الاجتماعية، نهائيًا عبر تعطيل عمل الخادم المسؤول عن عرض الرسائل، إضافة إلى ثغرة ثانية في تطبيق انستغرام المملوك لفيسبوك، وهي تستهدف المستخدمين الذين يربطون حساباتهم مع موقع فيسبوك، وتؤدي الثغرة إلى الاستيلاء على حساب إنستاغرام تمامًا وتغيير كافة إعداداته.

وذكر الباحثون الأمنيون الثلاثة أن هناك المزيد من الثغرات الأمنية التي اكتشفوها ويجري العمل على إصلاحها في الوقت الراهن، لذا فليسوا مخولين بالإفصاح عنها قبل انتهاء عملية المعالجة.

(sputnik)