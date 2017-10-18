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مفاجأة من " فيسبوك"

18
OCTOBER
2017
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فاجأت شركة فيسبوك عشاق التكنولوجيا خلال مؤتمر "Oculus Connect 4" الأخير بكشفها عن أحدث خوذها للعالم الافتراضي.

وعلى خلاف الخوذ التي تنتجها "HTC" وسوني وباقي الشركات حالياً، أتت "Oculus Santa Cruz 2.0" الأخيرة من فيسبوك بمواصفات تمنحها قدرا أكبر من الاستقلالية عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فتقنياتها المدمجة فيها تغنيها عن الكاميرات والأسلاك الخارجية التي غالبا ما تشكل مصدر إزعاج للمستخدم.

ووفقاً للخبراء في "Ars Technica" فإن هذه الخوذة تتميز عن سابقتها "Oculus Rift VR" بالعديد من الخصائص، فسماعات الصوت المدمجة بها تحوي على مكبرات تسمح للمحيطين بالمستخدم بسماع الأصوات التي يتلقاها، فضلا عن القبضات الخاصة الملحقة بها والتي تم تزويدها بمستشعرات لمس وحركة مخصصة لتوجيه الصورة في العالم الافتراضي، وتقنيات الرؤية المدمجة داخلها تجعلها أكثر الخوذ تطورا في عالم الرؤية الافتراضية حتى الآن".

وفي نفس السياق قدمت "DEUS" أول شركة في روسيا لتطوير أجهزة الواقع الافتراضي منذ مدة نموذجين جديدين من الخوذ الإلكترونية الفريدة من نوعها في العالم، والتي يمكن استخدامها حتى في المجالات العسكرية.

روسيا اليوم
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