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"تحذير مرعب" لمستخدمي الواي فاي

17
OCTOBER
2017
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اكتشف خبير في أمن المعلومات ثغرات خطيرة في بروتوكول "WPA2" المسؤول عن حماية شبكات الـ"واي فاي"، تسمح للقراصنة باختراق هذه الشبكات وسرقة معلومات حساسة من الأجهزة المتصلة بها.
 
وبروتوكول "WPA2" نظام تشفير لحماية المعلومات عبر الأجهزة المتصلة بشبكات الـ"واي فاي".
 
والثغرة التي اكتشفها الباحث ماثي فانهوف من جامعة "كو لوفين" البلجيكية، تعيب شبكة الـ"واي فاي" ذاتها، وتجعل معلومات مثل أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات السر والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني بين يدي القراصنة.
 
وحذر فانهوف من أن "أي جهاز متصل بشبكة واي فاي غير محصن"، مشيرا إلى أن القراصنة باستطاعتهم اختراق الأجهزة التي تعمل بأنظمة "أندرويد" و"لينوكس" و"ويندوز" و"أو إس إكس" وغيرها.
 
وكتب في ورقته البحثية: "الهجوم بإمكانه استهداف كل شبكات الواي فاي الحديثة المحمية"، لكنه أشار إلى أن القراصنة يلزمهم أن يكونوا في نطاق الشبكات حتى يتمكنوا من اختراقها.
 
وقال الباحث إن القرصان لا يتمكن فقط من السطو على معلومات من الأجهزة المتصلة بالشبكات، بل "بإمكانه أيضا بث برمجيات خبيثة على هذه الأجهزة".
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