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اكتشاف ميزة "مذهلة" في آيفون X

15
OCTOBER
2017
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عند وصول رسالة جديدة لمستخدم أحد هواتف آيفون الحالية أو أي تنبيه من تطبيقات التواصل الاجتماعي أو التراسل أو البريد الإلكتروني فإن الرسالة تظهر على شاشه الهاتف حتى لو كان مقفلا ويمكن لأي شخص قراءتها.
هذا الأمر لم يعد ممكنا مع آيفون X، إذ اكتشف موقع "فون أرينا" ميزة رائعة في الهاتف الجديد قبل حوالي 3 أسابيع من وصوله إلى الأسواق.

في حال حصل المستخدم على تنبيه من أي تطبيق في آيفون X، فإن هذا التنبيه يظهر على الشاشة فقط إذا كان حامل الجهاز هو من ينظر إلى الشاشة.

ولكن كيف؟ ببساطة سيعتمد آيفون X على ميزة FaceID التي تتعرف على وجه المستخدم المعرف سابقا على الهاتف، ولا تظهر التنبيهات إلا إذا كان صاحب الجهاز هو من ينظر إليه.

وفيه حال حاول شخص آخر قراءة التنبيهات، ستظهر له رسالة بأن هناك تنبيها فقط دون الكشف عن محتواها.

وتعتبر ميزة FaceID من أبرز خصائص آيفون X إذ أنها تقوم بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لوجه المستخدم، وتعتمد على ذلك لفتح قفل الهاتف دون أن يلجأ حامل الهاتف إلى كتابة كلمة مرور.

ولكن هناك شكوك في إمكانية خداع ميزة التعرف على الوجه وفي دقتها في آيفون X، إذ أنها لم تعمل بشكل سيلم عندما حاول مدير في شركة أبل عرضها على الجمهور خلال إطلاق آيفون X.

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