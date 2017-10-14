الملايين يقعون ضحية ..والسبب المواقع الجنسية

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رام الله- شاشة نيوز: استُهدِف الملايين من متصفحي موقع Pornhub عن طريق هجوم من البرامج الضارة للنقر على إعلانات مزيفة تسعى إلى خداعهم، ودفعهم نحو تثبيت برمجياتٍ خبيثةٍ على الأجهزة.

وكشفت شركة "إنفوسيك بروفبوانت" للأمن السيبراتي، عن محاولات مجموعة القرصنة KovCoreG، خداع متصفحي أكبر موقع خاص بالبالغين في العالم، وحمْلهم على تثبيت تحديثات وهمية، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

وPornhub هو أكبر موقع جنسي في العالم من حيث عدد الزيارات التي بلغت 26 بليوناً سنوياً، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة أليكسا لترتيب المواقع.

وقبل أن تتمكن الجهات المعنية من الكشف عن الهجوم، كان مفعول هذه الهجمة قد نفذ إلى حواسب زوار موقع بورنهوب "لمدة تتجاوز السنة"، حسب ما أفادت به شركة بروفبوينت.

وتعرض الملايين من الضحايا في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا لاختراق من قبل البرامج الضارة من خلال إيهامهم بأنها برمجيات لتحديث أكثر برامج تصفح المواقع شعبيةً.

ورغم إعلان Pornhub، أكبر موقعٍ جنسي في العالم من حيث عدد الزيارات التي بلغت 26 بليوناً سنوياً حسب بيانات صادرة عن شركة أليكسا لترتيب المواقع، وشبكة الإعلانات التابعة لها، إغلاق مسار العدوى الفيروسية- لا يزال الهجوم يواصل مفعوله عبر مواقع أخرى.

وقالت شركة بروفبوانت إن الاختراق نُفِّذ من قِبل مجموعة تُعرف باسم كوفكوريج KovCoreG، والتي كانت تأمل النفاذ إلى حواسب المستخدمين من خلال برامج ضارة تقوم على الاحتيال في الإعلانات، ومعروفة باسم كوفتر Kovter.

ويُستخدم هذا النوع من البرامج الضارة عادةً كشكل من أشكال الاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت؛ لجني الأموال من خلال النقر على الإعلانات المزيفة.