A + A -

توقف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتطبيق “إنستغرام” التابع للشركة عن العمل في الكثير من دول العالم، بعد عطل “مفاجئ” لم تتضح طبيعته وسط صمت من قبل الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.

وقال موقع “إكسبريس” إن عددا كبيرا من مستخدمي فيسبوك لم يتمكنوا من فتح الموقع على أجهزة الكمبيوتر.

ونشرت تغريدات على تويتر تقول، إن فيسبوك توقف بشكل مفاجئ عن العمل، فيما لم يقدم الموقع أي توضيحات إلى حدود الساعة.

وغير معروف إلى حدود الآن ما إذا كان فيسبوك تعرض للاختراق أو أن هناك خللا ما بالموقع.

mulhak