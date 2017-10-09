living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مايكروسوفت تطلق متصفحاً جديداً للهواتف الذكية

9
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة مايكروسوفت عن طرح النسخة التجريبية من متصفح "Edge" المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية.

ويشير الخبراء في الشركة إلى أنهم طوروا هذه النسخة لتكون مشابهة إلى حد كبير لنسخة "Edge" التي تعمل على أحدث إصدارات نظام التشغيل "Windows 10" المخصصة للحواسيب المحمولة والمنزلية".

سيعمل المتصفح الجديد على الأجهزة الذكية المزودة بأنظمة iOS وأندرويد، وسيوفر عرضا لعناصر الشاشة على النمط الذي تظهر فيه على متصفحات الكمبيوتر ودون ضغط أحجام الصور كي لا تفقد دقتها، كما سيحوي قوائم للصفحات المفضلة أو التي تم استعراضها مسبقا، وحتى قوائم لتصفح الكتب الإلكترونية.

يوفر هذا المتصفح للمستخدمين إمكانية اختيار مواقع كثيرة كغوغل وياهو لتكون صفحة البحث الأساسية التي يعتمد عليها، لكن ميزة حجب الإعلانات غير المرغوبة بها لا تتوفر فيه حاليا.

ويتزامن طرح هذا المتصفح من مايكروسوفت مع موعد طرحها لعدد من أجهزتها الجديدة، وستكون من بينها نسخة مطورة من أجهزة "Surface Pro" التي تجمع بين الكمبيوتر الشخصي والحاسب اللوحي، ونماذج جديدة من أجهزة "Surface Book" أو حواسب "Surface Hub" اللوحية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout