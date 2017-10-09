مايكروسوفت تطلق متصفحاً جديداً للهواتف الذكية

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن طرح النسخة التجريبية من متصفح "Edge" المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية.



ويشير الخبراء في الشركة إلى أنهم طوروا هذه النسخة لتكون مشابهة إلى حد كبير لنسخة "Edge" التي تعمل على أحدث إصدارات نظام التشغيل "Windows 10" المخصصة للحواسيب المحمولة والمنزلية".

سيعمل المتصفح الجديد على الأجهزة الذكية المزودة بأنظمة iOS وأندرويد، وسيوفر عرضا لعناصر الشاشة على النمط الذي تظهر فيه على متصفحات الكمبيوتر ودون ضغط أحجام الصور كي لا تفقد دقتها، كما سيحوي قوائم للصفحات المفضلة أو التي تم استعراضها مسبقا، وحتى قوائم لتصفح الكتب الإلكترونية.



يوفر هذا المتصفح للمستخدمين إمكانية اختيار مواقع كثيرة كغوغل وياهو لتكون صفحة البحث الأساسية التي يعتمد عليها، لكن ميزة حجب الإعلانات غير المرغوبة بها لا تتوفر فيه حاليا.

ويتزامن طرح هذا المتصفح من مايكروسوفت مع موعد طرحها لعدد من أجهزتها الجديدة، وستكون من بينها نسخة مطورة من أجهزة "Surface Pro" التي تجمع بين الكمبيوتر الشخصي والحاسب اللوحي، ونماذج جديدة من أجهزة "Surface Book" أو حواسب "Surface Hub" اللوحية.