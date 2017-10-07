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بالفيديو - "لوكهيد مارتن" تستعرض خطتها لغزو المريخ

7
OCTOBER
2017
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قدمت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية خلال المؤتمر الدولي الأخير للملاحة الفضائية مشروعها المستقبلي لاستكشاف كوكب المريخ.

ووفقا لمعلومات وسائل الإعلام فإن "المحطة التي تتكون من وحدات منفصلة والتي تتسع لأربع أشخاص، من المخطط أن تقوم بمهمة في مدار المريخ لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة، حيث من المقرر أن تنطلق مهمتها عام 2028".


أما مركبة الهبوط التي طورتها الشركة لتنقل الرواد إلى سطح الكوكب الأحمر فتزن حوالي 110 أطنان، معظم وزنها يتكون من المعدات التي ستستخرج مكونات الوقود (الهيدروجين والأوكسيجين) عن طريق التحليل الكهربائي للمياه التي توجد على سطح الكوكب الأحمر.


وعرضت الشركة شريط الفيديو الذي يوضح آلية عمل المحطة ومركبة الهبوط خلال مؤتمر "IAC2017" للملاحة الفضائية، والذي اتفقت خلاله كل من روسيا والولايات المتحدة على التعاون في مجال اكتشاف المريخ و بناء المحطة الدولية القمرية.


ويذكر أن "لوكهيد مارتن" تعتبر واحدة من أكبر شركات صناعات الفضاء في الولايات المتحدة، وشريكة لوكالة ناسا في مشروع استحداث المحطة الدولية القمرية "Deep Space Gateway" المطورة الأساسية لمركبة "أوريون" الفضائية المخصصة لاكتشاف القمر والمريخ.

روسيا اليوم
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