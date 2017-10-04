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رسميا.. غوغل تكشف عن "هاتفها الثوري"

4
OCTOBER
2017
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أعلنت شركة غوغل، التي تتبع شركة ألفابت، الأربعاء، في حفل خاص أقيم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية عن هاتفي "بكسل 2" و"بكسل 2 إكس إل"، والذي يعد المنافس الأقوى لهاتف "آيفون 8" الجديد.
ويعد الهاتفان الجديدان بمثابة الجيل الثاني من سلسلة هواتف "بكسل"، التي أطلقتها غوغل العام الماضي كأول أجهزة من صناعتها، لتدخل في منافسة مباشرة مع شركة "أبل".

وطرحت الشركة جهاز الهاتف الذكي "بيكسل 2" في حجمين لهما خصائص متشابهة مثل الهيكل المصنوع من الألومنيوم وعدم وجود فتحات تقليدية لسماعات الأذن.

وتبدأ أسعار النسخة الأساسية من 649 دولارا، بينما يبدأ سعر النسخة المتطورة من 849 دولارا، وستطرح الهواتف للبيع في 19 أكتوبر.

خصائص الهاتف الجديد

ويمتاز الهاتفان الجديدان بأنهما صاحبا أفضل كاميرا في هاتف ذكي في السوق، بحسب ما أعلنته غوغل، إذ حققت أفضل مجموع نقاط متفوقة على هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس من أبل وغالاكسي نوت 8 من سامسونغ.

وتقدم غوغل هاتف "بكسل 2" شاشة من نوع "أمولد" بقياس 5 بوصات، وذاكرة تصل إلى 4 غيغا بايتات، و 64 أو 128 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية.

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.8 ميليمترات ويزن 143 غراما، معالجا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراغون 835، إضافة إلى بطارية بسعة 2700 ميلي أمبير/ساعة، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار.

ويملك "بكسل 2" كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغا بكسل مع مثبت صورة بصري وإلكتروني، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بكسل، ومكبري صوت بتقنية ستيريو.

أجهزة أخرى من غوغل

في غضون ذلك، قالت الشركة إن الكمبيوتر المحمول "بيكسل بوك"، الذي يصل سعره إلى 999 دولارا، هو أول كمبيوتر محمول مزود بمساعد غوغل ويدعم تطبيق سنابشات، سيطرح للبيع في المتاجر يوم 31 أكتوبر.

أما سعر مكبر الصوت الجديد غوغل هوم ميني فبلغ 49 دولارا في الولايات المتحدة، وسينافس جهاز إيكو دوت، الذي تنتجه شركة أمازون، وسيطرح للبيع بنهاية العام.

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