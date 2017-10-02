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أول انفجار لهاتف آيفون 8 بلس.. وخيبة أخرى!

2
OCTOBER
2017
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خيبتا أمل سُجلتا في حقل هاتف أبل الحديث الولادة، آيفون 8 بلس، واحدة في تايوان والأخرى في اليابان.
 
فقد أفادت تقارير غربية أن هاتفين شُحِنا على ما يبدو إلى البلدين المذكورين الأسبوع الماضي، مع "عطل ما" في البطارية، ما سبب "انفجارهما" أو بعبارة أدق "تفسخ" الهاتفين أثناء شحنهما، وانفصال البطارية.
 
وبحسب تقارير تقنية فإن البطارية لم تنفجر لكنها انتفخت، وذلك نتيجة تعديلات السلامة، التي أدخلتها أبل حديثاً من أجل تفادي حوادث سابقة أصابت بطارية هواتف آيفون 7 و6.
 
وفي التفاصيل، نشر حساب تايواني لامرأة تحت اسم cnbeta صورة للهاتف والبطارية المنتفخة، وذلك بعد أن اشترت المرأة الهاتف حديثاً ووضعته لمدة ثلاث دقائق فقط من أجل شحنه.
 
كما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن السيدة اسمها وو من مدينة تايتشونغ، وكانت اشترت النسخة الذهبية لـ"آيفون 8 — 64 غيغا بلس" يوم 23 سبتمبر (أيلول). 
 
وكان الهاتف يعمل بشكل جيد حتى بعد ظهر الثلاثاء، عندما انفجر بينما كانت تشحنه.
 
وقد أدى هذا "الانفجار" إذا أمكن وصفه، إلى انفجار لوحة العرض عن جسم الهاتف.
 
حاثة مماثلة جرت في اليابان، وانتشرت تفاصيلها بعد أن نشر حساب @Magokoro0511 صورة للهاتف "المشلع".
 
ويبدو أن شركة أبل، استرجعت الهاتفين بغية التحقيق في الحادث والأسباب، بحسب ما أفاد موقع BGR.
 
إلى ذلك، وبحسب موقع "gizmochina"، فقد كشفت بعض التقارير الأولية عن خيبة أخرى بمحبي آيفون، فقد لوحظ وجود مشكلة ضوضاء تسمع أثناء إجراء المكالمات على الهاتف الجديد، وقد أكدت "أبل" أنها ستقوم بإصلاح البرمجيات المتسببة بذلك قريبا.
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