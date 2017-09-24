مفاجأة غريبة بشأن "زجاج آيفون 8"

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كشف موقع "أبل إنسايدر" أن الزجاج الخلفي لهاتفي "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" الجديدين، سيكلف إصلاحه بمتاجر أبل، أكثر من تكلفة الشاشة الأمامية.

وقال موقع "أبل إنسايدر" المختص بتحديثات الشركة الأميركية، إن قسم الصيانة في الشركة، "أبل كير"، سيجبر المستخدم على دفع 99 دولارا لتصليح الكسر في ظهر الهاتف المصنوع من الزجاج.

ويكلف تصليح شاشة "آيفون" تحت ضمان صيانة "أبل كير" 29 دولارا، وهو مبلغ أقل بكثير من سعر تصليح الزجاج الخلفي للهاتف.

وتحتوي خلفية آيفون 8 على طبقة زجاجية واقية تجعل الجهاز مقاوما للخدوش بشكل أكبر من سابقه آيفون 7، الذي جاءت خلفيته بطبقة معدنية يمكن خدشها عند أي احتكاك بسيط.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن تكاليف تصليح هاتف "آيفون X" الذي سيصدر في نهاية العام الحالي.