قرار جديد من "أبل" يصدم منتظري "آيفون X"

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صدمت شركة "أبل" الأمريكية كل من يرتقب صدور هاتفها الرائد "آيفون X" بقرار مفاجئ، لم يكن في الحسبان.

أشارت تلك التقارير إلى أن الشركة الأمريكية لم تبدأ بعد في إنتاج هاتفها الجديد، وهو ما يعني تأخير إصداره عن الموعد الذي سبق وأعلنته "أبل" في مؤتمرها العالمي.

ومن المفترض، وفقا لإعلان "أبل" السابق، أن تبدأ الطلبات المسبقة على الهاتف بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يبدأ طرحه في المتاجر العالمية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن طرح "آيفون X" خلال عام 2017، سيكون أمرا مستبعدا جدا، لأن الشركة لم تبدأ في إنتاجه بعد.

وأوضح التقرير أن "أبل" تواجه بعض المشاكل تسببت في تأخير عملية إنتاج الهاتف الجديد.

من المتوقع أن تبدأ الشركة الأمريكية في إنتاج هاتفها في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أن طرحه في الأسواق العالمية، لكن يكون إلا بعد شهرين تقريبا من بداية تصنيعه، أي أنه سيتم طرحه إما في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو في بداية يناير/كانون الثاني 2018.