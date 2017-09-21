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فيسبوك يضيف أيقونة واتس أب على تطبيقه للهواتف

21
SEPTEMBER
2017
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أصبح بإمكان مستخدمي "واتس أب" الدخول لحساباتهم من تطبيق "فيسبوك" مباشرة والبقاء داخل التطبيق، دون الحاجة للخروج منه للرد على رسائل الـ "واتس أب"، بعد أن أضاف "فيسبوك" الأيقونة الخاصة بـ "واتس أب" على تطبيقه للهواتف المحمولة.

وتم ربط التطبيقان بشكل تلقائي، وللقيام بالدخول لـ "واتس اب" كل ما على المستخدمين فعله، هو الضغط على القائمة المنسدلة يسار التطبيق، ومن ثم النقر على الأيقونة، وبهذا يدخل مباشرة دون الحاجة لوضع رقم.

وتعقيبا على الإضافة الجديدة، قال خبير مواقع التواصل الاجتماعي رائد سمور أن أهمية هذه الإضافة تكمن في أنها تدمج معلومات الاتصال الخاصة بالمستخدم على التطبيقين معا، بالإضافة إلى أنها ستساعد إدارة الشركة بالسيطرة على الحسابات الوهمية مما يؤدي بأصحابها إلى توثيقها أو إغلاقها نهائيا.

وتابع سمور متحدثا لـ "عربي21": "وهناك أيضا هدف تجاري لهذه الميزة الجديدة، وهي الإعلانات عبر "واتس اب".
وحول إلغاء أيقونة "واتس أب" المنفصلة قال: "لا يمكن ذلك فهذه منصات ولكل منصة ميزاتها، وبوابات تجارية، ولكل بوابة زبائنها وروادها".
من جهته قال خبير الهواتف الذكية مصطفى الزغل لـ "عربي21": "من المستحيل شطب أيقونة "واتس أب" المنفصلة، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن لكل تطبيق سيرفره الخاص، وبوجود سيرفرات خاصة لكل تطبيق ومستخدمين منفصلين يزداد دخل الشركة".
وتابع الزغل "إضافة إلى أن كل تطبق له سياسة دفع خاصة به ومختلفة تماما عن التطبيق الأخر".
يُذكر أن "فيسبوك" إشترى تطبيق "واتس أب" عام 2014 بـ 19 مليار دولار.

المصدر: arabi21

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