تعرف على 'ضحايا' iOS 11 بين أجهزة آيفون وآيباد

A + A -

بينما يترقب عشاق منتجات "أبل" صدور أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS 11، فإن عددا غير قليل من مستخدمي "آيفون" و"آيباد" لن يكونوا سعداء بالتأكيد بهذا التحديث، لأن أجهزتهم - ببساطة - لا تدعمه.



ويرجع السبب في عدم قدرة بعض الأجهزة على دعم نظام التشغيل الجديد، إلى عجز معالجات هذه الأجهزة على الوفاء بمتطلبات iOS 11، الذي يصدر تزامنا مع هواتف أبل الجديدة، آيفون 8 و8 بلاس وX.



وتتنوع الأجهزة التي لن يتمكن أصحابها من تحديث نظام تشغيلها إلى iOS 11، ومنها هاتف "آيفون 5" الذي صدر في سبتمبر 2012، وهو آخر جهاز شاهده ستيف جوبز مؤسس الشركة الراحل، وهاتف "آيفون 5C"، الذي أطلق في سبتمبر 2013.



كما أن أصحاب الكمبيوتر اللوحي "آيباد 4" الذي صدر في نوفمبر 2012، لن يتمكنوا أيضا من تحديث نظام التشغيل إلى iOS 11.



ورغم أن "أبل" لم تعلن بعد أن هذه الأجهزة عفا عليها الزمن، فإنه مستخدميها سيتعين عليهم التعامل مع نظم التشغيل المثبتة عليها حاليا إلى الأبد.