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اذا كنت تمارس هذه العادة في "آيفون" ..فأنت مُخطأ !

23
JULY
2017
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التفاصيل ...

وكالات- شاشة نيوز- يغلق الكثير من مستخدمي هاتف آيفون التطبيقات المفتوحة بشكل دوري، ظنا منهم أن ذلك يوفر بشحن البطارية ويسرع من أداء الهاتف، إلا أن تلك العادة تؤدي في الحقيقة إلى عكس ذلك تماما.

وأكد جون غروبر، أحد المطورين في شركة آبل، أن إغلاق التطبيقات غير المستخدمة لا يحسن أداء البطارية أو الهاتف بشكل عام، بل يفعل العكس، حسب ما أورد موقع "سي إن بي سي".

ووفقا لغروبر، فإن أنظمة تشغيل آيفون، أو آيباد، لا تعمل مثل الكمبيوتر، وإغلاق تطبيقات الهاتف لا يحسن الأداء، لأن هذه التطبيقات “تتجمد” عندما لا تُستخدم، وبالتالي لا تستغل أيا من إمكانيات النظام على غرار ما يحدث في الكمبيوتر، وبالتالي ليس هناك أي ضرر من بقائها مفتوحة.

واستدل غروبر ببريد إلكتروني أرسله كريغ فيديريغي، رئيس هندسة البرامج في آبل، إلى أحد المستخدمين، أكدا خلاله أنه لا يغلق التطبيقات المفتوحة، لأن ذلك لا يمدد عمر البطارية.

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