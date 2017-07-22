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بكل بساطة ها ما عليكم فعله ... جربها هذا الرجل ونجحت معه !!

وكالات- شاشة نيوز- نحن في عصر إشارات الواي فاي التي تتكاثر وتصبح أكثر فأكثر انتشاراً بين الناس، ولكن الإشارة لا تكون أحياناً جيدة بما يكفي.

المعدن، الباطون، المنازل البعيدة، الطبقات تحت الأرض : عدة عوامل تجعل الإشارة التي تتلقونها على أجهزتكم أقل قوة مما يجب أن تكون.

هذا ما كان يعيشه هذا الرجل : لقد كان يسكن في إسطبل، بعيداً قليلاً عن المنزل. لكي يتلقى إشارة قوية، اشترى جهازاً يلتقط إشارة واي فاي، لكن حتى هذا لم يكن كافياً.

فكرته الأولى كانت أن يشتري لوحاً من الستايروفورم المغطى بورق ألمنيوم خلف جهازه الموضوع قرب النافذة.

وسجّل حالاً تحسناً في الاستقبال. إذن لوح بسيط مغطى بورق ألمنيوم موضوع وراء هوائي جهازك الواي فاي سيجعلكم تحصلون على أفضل إشارة !



اندفع بالتجربة إلى أبعد من هذا فاستعمل وعاءً مغطى من الداخل بورق ألمنيوم.

ومرة أخرى، سجّل نجاحاً ! ولكن بما أنه وجد تجهيزاته خطرة قليلاً، قام ببناء دعامة من الخشب لتثبيت جهازه في وسط الوعاء.



إذن، إذا كانت إشارة الواي فاي عندكم بحاجة إلى تعزيز، كل ما تحتاجونه هو وعاء وورق ألمنيوم !

يمكنكم أن تشاهدوا فيديو الرجل، إنه طويل قليلاً لكنكم يمكنكم أن تشاهدوا على شاشتكم كل التحسينات المسجلة مع صحن لاقط من الألمنيوم. وإذا نجحت معه، ستنجح معكم أنتم أيضاً !