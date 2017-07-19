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غالاكسي إس 8 "بنصف السعر" حتى نهاية الشهر بشرط واحد فقط.. ما هو؟!

19
JULY
2017
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طرحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عرضا ترويجيا على أحدث هواتفها الذكية "غالاكسي إس 8" و"غالاكسي إس 8 بلص"، بحيث يمكن الحصول عليها بنصف السعر شرط أن يسلم المشتري هاتفه القديم للشركة.
 
وينطبق عرض المبادلة الترويجي، حسب موقع سامسونغ على الإنترنت في الشرق الأوسط، على أنواع محددة من هواتف سامسونغ القديمة تشمل Note 5 وS6 وS6 Edge+ وS7 Edge وS7.
 
ولا يتوقف الأمر عن هواتف سامسونغ، إذ يمكن لمستخدمي آيفون التخلي عن أجهزتهم القديمة للحصول على "غالاكسي إس 8" بنصف السعر ويشمل ذلك آيفون 7 وآيفون 7 بلص وآيفون 6 إس وآيفون 6 إس.
 
وحسب شركة سامسونغ، يمكن لأي مستخدم الاستفادة من العرض الجديد بالتوجه إلى أحد متاجرها بهاتفه القديم، ثم تقييم الجهاز، وعلى أساس ذلك تحدد الشركة إن كان مخولا للحصول على "غالاكسي إس 8" أو "غالاكسي إس 8 بلص" وكم المبلغ الذي سيدفعه.
 
وتقبل الشركة الهواتف القديمة التي تحتوي على بعض الخدوش البسيطة، وتنخفض قيمة المبلغ الذي يترتب على المستخدم دفعه للحصول على "غالاكسي إس 8" الجديد كلما ارتفعت جودة هاتفه القديم.
 
وينتهي العرض الترويجي في 28 يوليو الحالي، ومن خلاله يمكن لأي مستخدم لإحدى تلك الهواتف الذكية القديمة التي ذكرناها سابقا الحصول على "غالاكسي إس 8" بسعر 1424 درهما إماراتيا (400 دولار).
 
ويقول محللون إن مبيعات هاتف "غالاكسي إس 8" الذي طرحته سامسونغ في أبريل جيدة، وتحاول الشركة زيادة مبيعاتها للتغلب على الخسائر التي ترتبت عليها بعد سحب هواتف "نوت 7" جراء احتراق بطاريتها.
 
 
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