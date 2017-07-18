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تحذير من التحديث الأخير لتطبيق واتساب

18
JULY
2017
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حمل التحديث الأخير لتطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي آيفون، إذ أصبح بإمكانهم إرسال أي نوع من الملفات للآخرين، وهي الميزة التي كانت متوفرة قبل ذلك على أجهزة أندرويد.
 
ورغم كون هذه الميزة مفيدة جدا، إذ تمكّن المستخدم من إرسال أي ملف لا يتجاوز حجمه 100 ميغابايت، فإنها تحمل تهديدا أمنيا خطيرا إذ تفتح الباب أمام انتشار الفيروسات والبرامج الخبيثة.
 
وتكمن المشكلة الأساسية في أن أي أحد، وليس الأشخاص الموجودون في قوائم اتصال المستخدم فقط، قادر على إرسال أي ملف لأي كان.
 
وفي حال سها المستخدم المستقبل ولو للحظة وقام بتحميل ملف أرسله أحدهم ويحتوي فيروسا، قد يكون لذلك آثار وخيمة مثل انتشار الفيروس لدى الموجودين في قائمة الاتصال الخاصة به، علاوة على حصول المخترقين على معلوماته الخاصة وربما معلوماته المصرفية وكلمات المرور.
 
ما الحل إذا؟ لو استلمت ملفا من جهة مشبوهة أو غير معروفة، فما عليك إلا تجاهلها بشكل كامل، ولزيادة الأمان يمكن حظر الشخص المرسل، لمنعه من إرسال أي ملفات مستقبلا.
 
وهناك حل آخر، يتمثل في تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات على الهاتف الذكي، وفحص أي ملف قبل تحميله. وهنا لا بد من تحديث تطبيق الحماية هذا بشكل دوري بحيث يتعرف على أحدث أنواع التهديدات الأمنية.
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