living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 نصائح لكي تتجنب هجمات انتزاع الفدية القادمة

15
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لن يمر الكثير من الوقت حتى نستيقظ على هجمات إلكترونية جديدة مشابهة لتلك الهجمات التي شهدها العالم خلال الأشهر الماضية، أو ربما أكثر منها ضراوة.
 
وعلى الرغم من تركيز هجمات انتزاع الفدية، مثل هجمات وانا كراي WannaCry الأخيرة على المؤسسات والمنظمات الحكومية أو التجارية إلا أن استهداف الأفراد على نطاق واسع يبقى خياراً وارداً.
 
وبدلاً من الانتظار لتكون من ضحايا هجمات انتزاع الفدية القادمة، فربما قد حان الوقت الآن لاتخاذ بعض الإجراءات المهمة لتجنب المخاطر الأمنية الناجمة عن هذه الهجمات.
 
تأمين حساباتك الاجتماعية
تتنوع الآليات والطرق التي يستخدمها المخترقون لإيقاع الضرر بالضحية، ونظراً لأن الحسابات الاجتماعية تُعد الأهم بالنسبة للكثير من المستخدمين على الإنترنت فإن إمكانية استهدافها بهجمات واسعة النطاق هي خطوة ليست مستبعدة.
 
لذا من المهم أن تعمل على تأمين حساباتك على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بصورة جيدة، وعدم إتاحة الفرصة للمخترقين للاستفادة من المعلومات الحساسة عليها.
 
من الضروري جداً إخفاء بياناتك المهمة والمعلومات الشخصية داخل ملفك الشخصي على الشبكات الاجتماعية، مثل العناوين والرقم الهاتفي وتاريخ الميلاد، إلى جانب التواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم فقط.
 
كذلك احرص على اختيار كلمة مرور قوية لحساباتك والاستفادة من المزايا الأمنية الإضافية التي توفرها الشبكات الاجتماعية، مثل ميزة التحقق بخطوتين وغيرها.
 
الحذر عند التعامل مع البريد الإلكتروني
يعتبر البريد الإلكتروني الوسيلة المفضلة لدى مجرمي الإنترنت لشن هجمات انتزاع الفدية Ransomware عبر رسائل التصيد الاحتيالي، كما أنه يُعد الشكل الأكثر شيوعاً لهجمات الهندسة الاجتماعية.
 
وتكمن خطورة هذه الهجمات في قدرة المهاجمين على إخفاء نواياهم الخبيثة بصورة احترافية، لذا ينبغي عليك الحرص الشديد عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني مثل تجنب فتح الرسائل من أطراف مجهولة، والالتزام بفحص البريد بواسطة برنامج حماية من الفيروسات خصوصاً للرسائل المشكوك بها.
 
أما إن كان البريد من إحدى الجهات أو الشركات التي تتعامل معها، مثل البنوك أو حتى بعض الخدمات على الإنترنت فتحقق في البداية من عنوان البريد الإلكتروني للجهة المرسلة بعناية.
 
كذلك ينبغي عليك الشك في أي رسالة بريد إلكتروني تطلب منك إعادة تعيين كلمة المرور، أو إرفاق بيانات شخصية أو الذهاب فوراً إلى الموقع لإجراء تعديلات على حالة حسابك.
 
تحديثات النظام
الكثير من هجمات انتزاع الفدية مثل Petya و WannaCry تعتمد على نقاط الضعف الأمنية في نظام التشغيل غير المحدث.
لذا من المهم جداً القيام بتحديث نظام التشغيل على حاسبك الشخصي، أو الانتقال إلى آخر إصدار من نظام التشغيل.
وعلى ويندوز 10 يتم تنزيل التحديثات تلقائياً وهو ما يجعه أقل عرضة للخطر من إصدارات ويندوز السابقة، في حين يجب عليك التأكد من تفعيل هذه الخطوة في ويندوز 8 أو الإصدارات الأقدم أو القيام بتنزيل التحديثات يدوياً.
 
 
 
 
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout