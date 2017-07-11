11 معلومة لا تعرفها عن واتساب!

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مثل بقية التطبيقات المهمة، يخفي تطبيق الواتساب مجموعة من الأسرار والحيل، التي من شأنها أن تعزز من تجربة استعماله. ولكن، تكمن المشكلة الوحيدة في أن هذه الخيارات ليست شائعة بين المستعملين، مثل صور GIF أو مكالمات الفيديو.

فيما يلي سنعرض 11 حيلة يخفيها تطبيق الواتساب، التي ربما تكون تجهلها إلى الآن، بحسب تقرير مجلة Computer Hoy الإسبانية.



1- قراءة الرسائل في سرية

هذه النصيحة تهدف إلى تجنُّب إزعاج ثقيلي الظل، في حال كنت ترغب في قراءة رسالة واردة عبر تطبيق الواتساب، دون أن يظهر للمرسل "الخطان باللون الأزرق اللذان يدلان على فتح الرسالة من قبل المرسل إليه"، يمكنك إيقاف تفعيل هذا الخيار يدوياً، انطلاقاً من إعدادات التطبيق.

ويعد هذا الخيار متاحاً، سواء بالنسبة لأنظمة "أندرويد" أو "iOS". ويتمثل دور هذا الخيار في عدم السماح للمرسل بتلقي أي تأكيد على قراءة الرسالة من قبل المتلقي.

بالنسبة لنظام أندرويد، يمكن الدخول إلى قسم "إعدادات" التطبيق، ثم الولوج إلى "معلومات الحساب"، ثم "الخصوصية"، وإيقاف تشغيل خيار "تأكيد القراءة". أما بالنسبة لنظام آي أو إس، فيمكن الولوج إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم "الخصوصية"، وتعطيل عمل خيار "تأكيد القراءة".

في هذه الحالة، يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال تعطيل تفعيل هذا الخيار، لن يصبح بإمكان صاحب الحساب على تطبيق الواتساب التحقق مما إذا كانت الرسائل الصادرة عنه قد اطلع عليها من قبل الطرف الآخر. وفي هذا الصدد، من المهم معرفة أن هناك طريقة أخرى لقراءة الرسائل على تطبيق الواتساب دون أن تتفطن الجهة المقابلة لذلك.

وتتمثل هذه الطريقة في تفعيل وضع الطائرة في الهاتف، ثم الدخول لقراءة رسالة الواتساب. كما يجب الخروج من التطبيق قبل إعادة تشغيل الوضع العادي للهاتف.



2- تعلم كيفية استعمال مجموعات الواتساب

هناك عدة اختلافات بين إصدارات تطبيق الواتساب، إذ إن مجموعات الواتساب مخصصة للنقاش أو مشاركة الصور، بينما مجموعات النشر مخصصة لإرسال رسائل بشكل فردي لكل مستخدم. وبهذا الشكل، سوف تظهر لكل مستخدم دردشة جديدة بشكل منفرد وليس داخل مجموعة مشتركة.

3- من الذي قمت بحظره من إرسال رسائل إلى حسابي؟

يعد حظر المستخدمين من التواصل معك على تطبيق الواتساب عملية سهلة للغاية. لكن، ما الذي يجب عليك فعله في حال نسيت ما إذا قمت بحظر شخص معين أم لا على تطبيق الواتساب؟

عموماً، يجهل الكثيرون أن هذا التطبيق يخصص قسماً لإظهار جميع المستعملين الذين تم حظرهم على التطبيق. وللوصول إلى هذا القسم، يمكن الولوج إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم "الخصوصية"، ثم الدخول إلى "الحظر"، الباب الذي يظهر جميع من لم يعد بإمكانهم إرسال رسائل إليك.

انطلاقاً من هذا القسم في قائمة الإعدادات، يمكن للمستعمل إلغاء حظر شخص معين، كما يتسنى أيضاً حظر رقم هاتف آخر دون الحاجة إلى أن يكون مسجلاً في قائمة الأرقام. وللقيام بهذه العملية الأخيرة، يكفي الضغط على "إضافة رقم جديد"، وإضافة الرقم المراد منعه من التواصل معك عن طريق الرسائل الفورية إلى حساب الواتساب.



4- ضع كلمة سر لحساب الواتساب

النصائح القادمة تهدف إلى حماية حساب الواتساب، في حال أردنا تأمين الوصول إلى التطبيق باستخدام كلمة مرور، ليس أمامنا أي خيار سوى اللجوء إلى تطبيقات خارجية. وبالنسبة لنظام أندرويد، هناك مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك تطبيقات مثل "آب لوك"، أو تطبيق "لوك فور واتس ماسنجر"، أو "آب لوكر".

ويتمثل دور جميع هذه التطبيقات في حماية تطبيق الواتساب من خلال كلمة سر. في المقابل، ليست هناك أي وسيلة فعالة بالنسبة لنظام آي أو إس فيما يخص حماية التطبيق.

بالنسبة لنظام أندرويد أو آي أو إس على حد سواء، يمكن حماية حسابنا على تطبيق الواتساب من خلال كلمة سر، ولربط حساب الواتساب بكلمة سر، يجب الولوج إلى قسم "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم الضغط على "التحقق من خلال خطوتين"، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. وبهذه الطريقة لن يتمكن أي شخص من انتحال شخصيتك حتى عند استعمال رقم هاتفك.

مما لا شك فيه، أنه يجب الحرص على الاحتفاظ بكلمة السر التي تم إدراجها في الجهاز، الذي تمت فيه عملية "التأكيد من خلال خطوتين"، لأنها بالغة الأهمية عند الرغبة في تغيير الهاتف المحمول. وفي حال نسي المستعمل كلمة السر، فلن يتمكن من إعادة استعمال نفس الحساب مجدداً.



5- استرجاع الرسائل المحذوفة

إذا كنت ترغب في إعادة قراءة رسالة محذوفة عن طريق الخطأ، فيمكنك استعادتها. وللقيام بهذه العملية، يجب إلغاء تثبيت التطبيق، ثم تثبيته من جديد، وهي الخطوة التي تتيح خيار استرجاع نسخة احتياطية من دردشات التطبيق. وفي حال الموافقة على هذا الخيار، يمكن استعادة الرسائل المحذوفة آليا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخيار يصبح متاحاً، في حال تفعيل خيار النسخ الاحتياطي بشكل مسبق.



6- إخفاء الصورة الشخصية عن الغرباء

في حال إضافة شخص جديد على الواتساب، ما زلت لا تعرف هويته جيداً، يمكنك أن تمنعه من رؤية صورتك الشخصية على التطبيق. ولتفعيل هذا الخيار، يمكن الولوج إلى قائمة "الإعدادات"، ثم "الحساب"، وبعد ذلك "الخصوصية". وفي هذه القائمة، يمكن تحديد الفئة التي يمكنها رؤية صورتك الشخصية وحالتك على الواتساب؛ إما الجميع، أو الأصدقاء، أو لا أحد.



7- إجبار الكشف عن الأرقام الجديدة

إذا أضفت رقماً جديداً ولاحظت أنه لا يظهر في قائمة الواتساب، فإنه بمقدور إحدى حيل الواتساب السرية إجبار التطبيق على تحديث قائمة الأرقام. وللقيام بهذه الخطوة، يجب الدخول إلى هذه القائمة، والنزول إلى أسفل الصفحة. وفي هذا الجزء يظهر خيار "المساعدة فيما يتعلق بالأرقام".

وبعد الدخول إلى هذا القسم، سيظهر خيار "إظهار الأرقام المخفية". وبعد الضغط مرتين على هذا الزر، يجب العودة إلى قائمة الأرقام، ثم الولوج إلى الإعدادات والضغط على زر "تحديث". وبعد اتباع هذه المراحل، ستظهر جميع الأرقام الجديدة والمخفية.



8- خدعة للكتابة بطريقة أسرع

إن هذه الحيلة متاحة على نظام أندرويد فقط، كما أنها تعد بمثابة الاختصار الذي يجعل من عملية الكتابة أسرع بكثير. ويمكن التمتع بهذه الخاصية من خلال تفعيل خيار "إرسال الرسائل بالضغط على زر "أدخل" (الموجود في لوحة المفاتيح)". ويساعد هذا الخيار على إرسال الرسالة بطريقة أسرع دون الحاجة إلى النقر على أيقونة "إرسال".

ولتفعيل هذا الخيار، يمكن الدخول إلى قسم "إعدادات" التطبيق، والوصول إلى "الدردشات"، ثم تفعيل خيار "أدخل للإرسال". وانطلاقاً من هذه المرحلة، لن يتمثل دور الضغط على زر "أدخل" في ترك سطر فارغ، بل سيساعد على إرسال الرسالة مباشرة للمتلقي. وبعد الاعتياد على هذا الخيار، سيستنتج المستعمل أن هذه الطريقة تسهم في إسراع الكتابة.



9- ترك مساحة فارغة في ذاكرة الآيفون من خلال لمسة واحدة

إذا كانت لديك مشكلة تتعلق بمساحة ذاكرة الآيفون، يجب أن تعلم أن هذا التطبيق يوفر منذ فترة خيار إفراغ المساحة التي تحتلها الصور، وأشرطة الفيديو والرسائل الصوتية في ذاكرة الهاتف. فعلى سبيل المثال، لحذف جميع الصور التي تم تحميلها انطلاقاً من تطبيق الواتساب، يجب الدخول إلى "الإعدادات"، ثم خانة "استخدام البيانات وتخزينها".

وفي مرحلة موالية، يجب الضغط على زر "استخدام التخزين"، والبدء في حذف الملفات الخاصة بكل مجموعة.

في هذا السياق، يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال حذف كل الرسائل النصية والصور، فسوف تصبح هذه الدردشة فارغة تماماً. وبالتالي، هذا هو الثمن الذي يجب دفعه في حال الرغبة في تحرير بعض المساحة في ذاكرة الآيفون دون الاضطرار إلى حذف التطبيق بالكامل.



10- الاستمرار في استخدام التطبيق دون شريحة الهاتف الخلوي

من الممكن أنك تساءلت في إحدى المناسبات عما يمكن أن يحدث في حال سحبت شريحة الهاتف المحمول من الجهاز الذي سجلت عليه حساب الواتساب الخاص بك.

يعد الجواب سهلاً للغاية، لا يمكن أن يحدث أي شيء، طالما لم تسجل نفس هذا الرقم في تطبيق واتساب على جهاز آخر. كما يمكنك مواصلة استعمال حسابك على الواتساب حتى في حال لم يكن جهاز هاتفك حاملاً لشريحة.

ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، خاصة عند الرغبة في استخدام التطبيق على الجهاز اللوحي.



11- إلغاء الرسالة الصوتية

هل تعرَّضت إلى الخلط في الكلام أو أخطأت في العبارات عند تسجيل رسالة صوتية على تطبيق الواتساب؟ لا تقلق، يمكنك إلغاء إرسال الرسالة. وتتم هذه العملية من خلال تمرير الإصبع بلطف نحو اليسار عند الضغط على الرسالة.

ويمكن التمتع بهذه الحيلة سواء على نظام أندرويد أو نظام آي أو إس.

(هاف بوست عربي)