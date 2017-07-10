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فيسبوك تطرح أداة لمنع سرقة الصورة الشخصية

10
JULY
2017
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طرحت شركة “فيسبوك” الاجتماعية أداة جديدة لمنع سرقة الصور الشخصية لمستخدميها، وبدأت بتطبيقها مباشرة في الهند، على أن تصل إلى الدول الأخرى لاحقًا.
ويظهر على صفحة الأمان الخاصة في “فيس بوك” تسجيلًا مصورًا يظهر تفعيل أداة الحماية “Safe Guard”، التي تمنع سرقة الصورة الشخصية للمستخدم، في الهند فقط حاليًا.
خيارٌ جديدٌ يظهر لمستخدمي الشبكة الاجتماعية، يتمثل بتفعيل أداة الحماية، لتظهر صورة المستخدم ضمن إطار أزرق اللون للدلالة على أنها محمية، ما يمنع من الضغط عليها لحفظها، أو حتى لأخذ صورة للشاشة من خلال الهواتف الذكية.
ولن يكون بمقدور أي مستخدم، الإشارة إلى نفسه على الصورة المحمية، أيًا كانت إعدادات الخصوصية في الحساب، كما لن يستطيع تبادلها مع الآخرين ضمن الرسائل في تطبيق “مسنجر”.
ونقلت مواقع تقنية عن مصادر مطلعة، قولها إن “فيس بوك لن تكتفي بعرض إطار أزرق اللون للدلالة على أن الصورة محمية، بل ستتعاون مع شركة مُتخصصة لتوفير رسومات ونقوشات ووضعها كطبقة شبه شفافة فوق الصورة”.
وتضمن هذه الخطوة ألا يستخدم أصحاب الحسابات الوهمية الصور ذات النقوش أو العلامات المائية، “ما يُقلل من احتمالية استخدامها بشكل خاطئ”.
وتعمل “فيس بوك”، التي تمتلك أكثر من 1.86 مليار مستخدم نشط شهريًا، حاليًا، على اختبار مشاريع متنوعة، آخرها تطوير مشروع يتيح للإنسان التحكم بأجهزة الكمبيوتر بواسطة دماغه فقط.
تتوفر ميزة منع حفظ الصورة الشخصية، في تطبيقات مختلفة حاليًا، أبرزها: “سناب شات” و”إنستغرام”، ويرى أن توفيرها في “فيس بوك” سيكون “أمرًا ضروريًا لتلافي الإساءات التي سعت الشركة دائمًا إلى التقليل منها”.

 

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