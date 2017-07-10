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منذ سنوات ونحن نشحن هواتفنا بشكل خاطئ

10
JULY
2017
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يعاني مستخدمو الهواتف الذكية عادة من سرعة نفاد بطاريات هواتفهم، لا سيما إن كانوا يستخدمون عددا كبيرا من التطبيقات ويتصلون دائما بالإنترنت، ولكنهم لا يعلمون أن المشكلة ربما تتعلق بالطريقة "الخاطئة" التي يعتمدونها في شحن أجهزتهم.
وذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" بعض الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الهواتف الذكية خلال شحن أجهزتهم، وفي المقابل قدم بعض النصائح العملية من أجل "عملية شحن ناجحة":

1- لا تبق الهاتف موصولا بالشاحن عندما تمتلئ بطاريته بنسبة 100 في المئة، فترك الهاتف موصولا بالشاحن يضر بعمر وكفاءة البطارية على المدى الطويل.

2- حاول عدم شحنه بالكامل (100 في المئة): ذكرت بعض الدراسات أن بطارية ليثيوم-أيون لا تحتاج أن تكونة مشحونة بالكامل، لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويؤثر على عمرها.

3- اشحن هاتفك كلما كان بإمكانك شحنه: تقول دراسات إن شحن هاتفك خلال مرات عديدة في اليوم يفيد أكثر البطارية، عكس الأشخاص الذين لا يشحنون هواتفهم إلا بعد نفاذ البطارية أو بلوغها 10 في المئة.

4- أبقِ هاتفك باردا: بطاريات الهواتف الذكية حساسة جدا للحرارة، وهو الأمر الذي أكدته شركة أبل الأميركية، حين قالت إنه يجب إبعاد الهاتف عن الحرارة خلال شحنه، "وفي حال لاحظت أن جهازك يسخن أثناء شحنه، انزع الشاحن في الحال".

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