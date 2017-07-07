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تحذير - لعبة إلكترونية قتلت قرابة 130 شخصا!

7
JULY
2017
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حذر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي رسميا من لعبة "الحوت الأزرق"، وأعلن أنها السبب في مقتل قرابة 130 شخصا في روسيا.
 
وانتشرت اللعبة بين الشباب بشكل كبير، حيث تطلب منهم تنفيذ وظائف وتحديات يومية يمكن أن تسبب لهم الأذى، أما بعد مرور 50 يوميا يكون التحدي هو الانتحار.
 
وذكرت عدة تقارير روسية عن احتمال وصول عدد الأشخاص المنتحرين بسبب اللعبة إلى 130 شخصا، بينما حذر موقع "إنستغرام" من نشر صور تحت شعار "الحوت الأزرق".
 
وهذه اللعبة عبارة عن تطبيق يتم تحميله، يقدم لك تحديات يومية على عدة مراحل، وللانتقال إلى المرحلة المقبلة يجب عليك إتمام المرحلة التي تليها، حيث تبدأ التحديات بالاستيقاظ مبكرا ومشاهدة أفلام الرعب، ومن ثم يتطور الأمر إلى وخز الجسم بالإبر، فالانتحار.
 
وطالب العديد من النشطاء حظر اللعبة لما تحمله من خطورة على الشباب في ظل غياب الرقابة من أولياء الأمور.
 
وقامت قناة "yuframe" بنشر فيديو لتوعية الشباب من خطر هذه اللعبة، ونتائجها التي يمكن أن تكون مدمرة للعائلة بأكملها.
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