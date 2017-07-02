ميزة جديدة من "واتسآب"

A + A -

تبحث شركة واتس آب إضافة ميزة جديدة لمستخدميها الذي يفوق عددهم 1.2 مليار مستخدم حول العالم، وتتمثل في “ وضعية الليل ” أو “ Night mode ” .

وتختلف الميزة عما توحيه اسمها، فهي ليست ترجمة للكتابة بالخط الأبيض مع خلفية باللون الأسود في الظلام أو أثناء الليل، لحماية العين من التحديق في شاشة الهاتف، بل صُممت هذه الميزة لتحسين وظائف الكاميرا وتعزيز جودة الصور الفوتوغرافية التي يتم التقاطها في ظل الإضاءة المنخفضة أثناء إجراء محادثات فيديوية.

وسيضاف الزر الجديد ضمن ميزة محادثات، وستتوفر أولاً لهواتف آي فون، ثم إعداد نسخة خاصة لأجهزة أندرويد، بحسب موقع “ فون آرينا ” المعني بالتقنية.