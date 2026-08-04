بمناسبة إسدال الستارة على "بطولة لبنان ديكاتلون بكرة السلة" لموسم 2025- 2026،أصدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة بياناً وجّه خلاله "التهنئة الى نادي الرياضي بيروت لإحرازه لقب البطولة والى نادي الحكمة لإحراز مركز الوصافة بعد سلسلة نهائية تاريخية ماراتونية ستظلّ في البال وواكبها عشاق كرة السلة في لبنان والوطن العربي والعالم" .وأضاف البيان: " لم تشب السلسلة النهائية أي شائبة بشهادة الجميع من جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية مع توجيه الشكر الى رابطتي جمهوري الناديين العريقين.والشكر موصول الى كافة الأندية التي خاضت البطولة التي وصلت الى شاطئ الأمان على الرغم من العواصف والتحديات التي واجهتها من الوضع الأمني الذي انفجر في بداية شهر آذار الفائت وما تبعه من توقّف البطولة لفترة اكثر من شهرين والقرار بمنع رعايا العديد من الدول من المجيء الى لبنان ومنهم اللاعبين الأميركيين .لكن الاتحاد بثبات وتصميم وبعزم نجح في استكمال البطولة وقادها الى بّر الأمان بالتعاون مع الجميع ".وأكمل البيان"يود رئيس واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد ان يشكر الراعي الأول وداعم الرياضة الأول فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والفاعليات الرسمية وعلى رأسها وزير الداخلية العميد أحمد الحجار ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان والقوى الأمنية من جيش(خاصة مديرية المخابرات ) وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة والصليب الأحمر اللبناني والشركات الراعية وفي مقدمتها"ديكاتلون" حيث تحمل البطولة اسمها وشركة "روسونيرو" التي قدّمت مشكورة كأس البطولة المرصّع بالذهب والخواتم الذهبية مروراً بشكر موظفي الاتحاد ومراقبي المباريات والحكام اللبنانيين والأجانب والاتحاد الآسيوي الذي تعاون الى اقصى الحدود ولجنة الملاعب والذين قاموا بواجباتهم على أكمل وجه".وأكمل البيان: "الشكر كل الشكر الى وسائل الاعلام وعلى رأسها محطة "أم تي في"،برئاسة الأستاذ ميشال المر، الناقلة الحصرية للبطولة وكل شخص من عائلتها ساهم في انجاح النقل المباشر لمباريات كرة السلة اللبنانية التي أكّدت مرة جديدة انها اللعبة الشعبية الأولى في لبنان وما المواكبة الكبيرة والهائلة للمباريات وخاصة النهائية سوى دليل على هذا الأمر.كما الشكر الى رجال الصحافة والاعلام والمصورين الذين واكبوا البطولة في عز الشتاء وفي عز الصيف وطوال مسارها ".وختم الاتحاد بيانه"لقد وعد الاتحاد ووفى بأن اللقب سيُحسم على أرض الملعب مع انتهاء البطولة وهو ما حصل ونطلب من اللبنانيين ان تتجّه انظارهم نحو تصفيات كأس العالم التي ستقام نهائياتها العام المقبل في قطر ومواكبة منتخب لبنان للرجال في مباراته المقبلة ضد نظيره الكوري الجنوبي مساء الخميس 27 آب المقبل في "مجمّع نهاد نوفل" بذوق مكايل وفي مبارياته المقبلة لنحتفل جميعاً بالتأهل مرة جديدة الى نهائيات كأس العالم مع الأمل ان يحقق منتخب الأرز نتائج جيّدة في قطر تعكس علو كعب كرة السلة اللبنانية.كما ندعو الى مواكبة نادي الحكمة في استضافته لبطولة الأندية العربية ال38 للرجال مع الأمل ان يكون اللقب لبنانياً ".