Tayyar Article
الرياضي بطل لبنان في كرة السلة بعد فوزه في المباراة السابعة والفاصلة ضمن السلسلة النهائية لبطولة لبنان في كرة السلة على غريمه نادي الحكمة بيروت بنتيجة 100-79
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03 August 2026
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48 mins ago
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source: tayyar.org
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00 :00
سوريا: مصادر محلية: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وتقوم بتفتيش المنازل
-
23 :57
الميادين: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل
-
23 :50
تفجير عنيف سمع صداه في ارجاء الجنوب
-
23 :24
"النهار": الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستنطلق غداً الثلاثاء عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت في روما
-
23 :11
بيان قطري مصري تركي:
- ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
- ندعو لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين بالمجال الإنساني ووصول المساعدات لغزة
- نعرب بصفتنا الدول الوسيطة عن إدانتنا واستنكارنا لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة
-
22 :52
الجيش الإسرائيلي يقوم بإحراق منازل في بلدة مجدلزون جنوبي لبنان
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