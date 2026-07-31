روسيا تتوج فضية منافسات الفرق ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية
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31 July 2026
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1 hr ago
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source: روسيا اليوم
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حصل المنتخب الروسي على الميدالية الفضية لمسابقة الغوص للفرق، اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات بطولة أوروبا للألعاب المائية، المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.واحتل الفريق الروسي الذي تألف من اللاعبات واللاعبين (ناديجدا تريفونوفا، يكاترينا بيليايفا، غريغوري إيفانوف، ورسلان تيرنوفوي)، المركز الثاني برصيد (385.80) نقطة.
بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الفريق الإيطالي الذي احتل المركز الأول برصيد (410.60 نقطة)، أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب الفريق الأوكراني الثالث برصيد (368.20 نقطة).
وتعد هذه الميدالية الأولى لروسيا في البطولة الحالية التي من المقرر أن تختتم منافساتها يوم 16 أغسطس 2026.
يشارك الرياضيون الروس في البطولة الأوروبية بصفة محايدة، ويُعد هذا الظهور الأول لهم في البطولة القارية منذ عام 2021؛ حينها تصدرت روسيا جدول الترتيب العام للفرق في البطولة التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست.
المصدر: RT
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