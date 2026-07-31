Tayyar Article
بالصورة: مجنس منتخب لبنان الجديد...
-
31 July 2026
-
30 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
تظهر الصورة المرفقة مجنس منتخب لبنان الجديد، لكرة السّلة، واسمه Derick James Funderburk، يبلغ 29 عامًا، وطوله 2.08m.
-
Just in
-
13 :25
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إذا طلب ترامب منا فسننضم إلى هجومٍ على إيران
-
13 :13
هل نشهد أزمة في الغذاء والمحروقات؟ تتمة
-
13 :09
بعد تفجيرات أمس... برّي: ما حصل لا يجب السكوت عنه! تتمة
-
12 :54
حول رسم خروج المسافرين.... ماذا قالت "الماليّة"؟ تتمة
-
12 :45
أزمة محروقات في البقاع... ونداء عاجل! تتمة
-
12 :26
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا ناقلتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفناهما
-
-
Other stories
-
-
-
الفيفا يصر على خطة الاستثمار الخاص ويؤكد "لا أحد يبيع كرة القدم"
-
قضية الفيديو الفاضح تهز ريال مدريد.. القضاء يرفض إسقاط التهم
-
21.4 مليون تذكرة... رقم قياسي في الدوري الألماني
-
رسمياً.. "فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد لاعبي الأرجنتين لعدة انتهاكات
-
إنفانتينو يوضح فكرة "بيع المونديال" بعد الغضب العالمي
-
فاينانشال تايمز نقلا عن مستشار: الفيفا لا "يبيع كأس العالم"
-
شعار جديد لقمصان فرنسا.. بداية حقبة مختلفة
-
الويفا يهدد بمقاطعة كأس العالم احتجاجًا على مشروع الفيفا الاستثماري
-
برسالة وداع مؤثرة.. نيمار يطوي صفحة "السيليساو"
-
ويمبلدون تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري رغم تعارض مواعيدها مع كأس العالم
-
بعد أنباء تخفيض مرتب زيدان.. رئيس الاتحاد: لم يدرب من أجل المال
-
خطة الفيفا للاستثمار الخاص تشعل فصلا جديدا في صراع النفوذ مع أوروبا
-
الكشف عن هدية ميسي الأخيرة لزملائه بالمونديال
-
الركراكي يكشف سر وكواليس إنجاز منتخب المغرب التاريخي في قطر
-
بلاتر ينتقد خطة الفيفا لبيع حصة في كأس العالم للمستثمرين
-
اعتراف رسمي بخطأ يتعلق بـ"حالة الطرد" أمام الأرجنتين
-
سبالينكا وديوكوفيتش يتصدران قائمة المشاركين في الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة
-
زلزال يهز الكرة الإيطالية.. مالديني وليوناردو يستقيلان بعد 16 يوماً فقط
-
بشكتاش التركي يجمد مؤقتا مفاوضات ضم محمد صلاح
-
81 مليون دولار مكاسب المنتخبات العربية من مونديال 2026… والمغرب في الصدارة
-
-
Just in
-
13 :25
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إذا طلب ترامب منا فسننضم إلى هجومٍ على إيران
-
13 :13
هل نشهد أزمة في الغذاء والمحروقات؟ تتمة
-
13 :09
بعد تفجيرات أمس... برّي: ما حصل لا يجب السكوت عنه! تتمة
-
12 :54
حول رسم خروج المسافرين.... ماذا قالت "الماليّة"؟ تتمة
-
12 :45
أزمة محروقات في البقاع... ونداء عاجل! تتمة
-
12 :26
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا ناقلتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفناهما
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
-
-
31 July 2026
-
هل نشهد أزمة في الغذاء والمحروقات؟
-
-
-
31 July 2026
-
بعد تفجيرات أمس... برّي: ما حصل لا يجب السكوت عنه!
-
-
-
31 July 2026
-
حول رسم خروج المسافرين.... ماذا قالت "الماليّة"؟
-
-
-
31 July 2026
-
الشرطة الألمانية: جهاز أمن الدولة يحقق في تهديد شابين ليهودي ببرلين
-
-
-
31 July 2026
-
الفيفا يصر على خطة الاستثمار الخاص ويؤكد "لا أحد يبيع كرة القدم"
-
-
31 July 2026
-
أزمة محروقات في البقاع... ونداء عاجل!
-
-
-
31 July 2026
-
فيروز في إطلالة حزينة.. ريما الرحباني تنشر أحدث صورة لوالدتها
-
-
31 July 2026
-
دراسة لـ«غوغل»: الذكاء الاصطناعي يساعد الموظفين أكثر مما يستبدلهم
-
-
31 July 2026
-
شرب الماء بهذه الكمية يحميك من حصوات الكلى
-
-
31 July 2026