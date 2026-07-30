Tayyar Article
الرياضي يتقدم على الحكمة 3-2 في نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :55
الخارجية الإيرانية: سياستنا مبدئية في احترام سيادة مصر ونرفض بشكل قاطع أي اتهام لنا بالتورط في هجمات دمياط
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23 :47
الخارجية السعودية تعرب عن استنكار المملكة الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط المصرية
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23 :18
المتحدث باسم الحكومة العراقية:
- 30 أيلول المقبل هو الموعد النهائي لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد
- الحكومة العراقية شكلت لجاناً تحقيقية لادعاءات الرياض ولم يثبت ذلك
- الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة داخل الأراضي العراقية
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23 :07
وزير الخارجية الإيراني: تعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا
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22 :43
متحدث رسمي: الحكومة العراقية لم تكن على علم مسبق بالضربات الأميركية السعودية
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22 :43
المتحدث باسم الحكومة العراقية: تعليق زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة
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Just in
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23 :55
الخارجية الإيرانية: سياستنا مبدئية في احترام سيادة مصر ونرفض بشكل قاطع أي اتهام لنا بالتورط في هجمات دمياط
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23 :47
الخارجية السعودية تعرب عن استنكار المملكة الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط المصرية
-
23 :18
المتحدث باسم الحكومة العراقية:
- 30 أيلول المقبل هو الموعد النهائي لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد
- الحكومة العراقية شكلت لجاناً تحقيقية لادعاءات الرياض ولم يثبت ذلك
- الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة داخل الأراضي العراقية
-
23 :07
وزير الخارجية الإيراني: تعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا
-
22 :43
متحدث رسمي: الحكومة العراقية لم تكن على علم مسبق بالضربات الأميركية السعودية
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22 :43
المتحدث باسم الحكومة العراقية: تعليق زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة
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