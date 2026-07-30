هدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بأنه سيقاطع كأس العالم إذا مضى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قدماً في مشروعه الرامي إلى إشراك مستثمرين من القطاع الخاص.وجاء في بيان صادر عن «ويفا»، اليوم الخميس، «لن يشارك أي منتخب وطني أوروبي في أي بطولة ينظمها فيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عنها بالكامل، مع تقديم ضمانات ملزمة بعدم فتح حوكمة فيفا أو مسابقاته مجددا أمام الملكية الخاصة».وأضاف: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم بوصفها منتجا استثماريا.. ولا ينبغي مطلقا التنازل عن أي جزء منها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليست للبيع»