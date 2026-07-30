الويفا يهدد بمقاطعة كأس العالم احتجاجًا على مشروع الفيفا الاستثماري
-
30 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
هدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بأنه سيقاطع كأس العالم إذا مضى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قدماً في مشروعه الرامي إلى إشراك مستثمرين من القطاع الخاص.وجاء في بيان صادر عن «ويفا»، اليوم الخميس، «لن يشارك أي منتخب وطني أوروبي في أي بطولة ينظمها فيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عنها بالكامل، مع تقديم ضمانات ملزمة بعدم فتح حوكمة فيفا أو مسابقاته مجددا أمام الملكية الخاصة».وأضاف: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم بوصفها منتجا استثماريا.. ولا ينبغي مطلقا التنازل عن أي جزء منها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليست للبيع»
-
Just in
-
20 :39
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين
-
20 :27
العماد هيكل: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها تتمة
-
20 :21
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: على ترامب إنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية
-
20 :17
الخارجية الفرنسية لـ "العربية": ندعو الأميركيين إلى الضغط بكل ثقلهم لدعم سيادة لبنان
-
20 :10
أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية تتمة
-
19 :45
شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
برسالة وداع مؤثرة.. نيمار يطوي صفحة "السيليساو"
-
ويمبلدون تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري رغم تعارض مواعيدها مع كأس العالم
-
بعد أنباء تخفيض مرتب زيدان.. رئيس الاتحاد: لم يدرب من أجل المال
-
خطة الفيفا للاستثمار الخاص تشعل فصلا جديدا في صراع النفوذ مع أوروبا
-
الكشف عن هدية ميسي الأخيرة لزملائه بالمونديال
-
الركراكي يكشف سر وكواليس إنجاز منتخب المغرب التاريخي في قطر
-
بلاتر ينتقد خطة الفيفا لبيع حصة في كأس العالم للمستثمرين
-
اعتراف رسمي بخطأ يتعلق بـ"حالة الطرد" أمام الأرجنتين
-
سبالينكا وديوكوفيتش يتصدران قائمة المشاركين في الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة
-
زلزال يهز الكرة الإيطالية.. مالديني وليوناردو يستقيلان بعد 16 يوماً فقط
-
بشكتاش التركي يجمد مؤقتا مفاوضات ضم محمد صلاح
-
81 مليون دولار مكاسب المنتخبات العربية من مونديال 2026… والمغرب في الصدارة
-
رسمياً.. زيدان يحقق حلم تدريب فرنسا بعقد 4 سنوات
-
قانون جديد يهدد حيلة مثيرة للجدل لدى حراس المرمى
-
كلوب يحذر وسائل الإعلام بشأن خصوصية أسرته مع توليه تدريب ألمانيا
-
سكالوني يوجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني بعد خسارة نهائي «المونديال»
-
إنفانتينو يرد بعنف على منتقدي كأس العالم: تنشرون الشائعات والكراهية
-
الاتحاد اللبناني لكرة السلة: عقوبات على ناديي الرياضي والحكمة
-
إعلامي يكشف تفاصيل عقد محمد صلاح مع بشكتاش
-
إنفانتينو يوضح فكرة "بيع المونديال" بعد الغضب العالمي
-
-
Just in
-
20 :39
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين
-
20 :27
العماد هيكل: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها تتمة
-
20 :21
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: على ترامب إنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية
-
20 :17
الخارجية الفرنسية لـ "العربية": ندعو الأميركيين إلى الضغط بكل ثقلهم لدعم سيادة لبنان
-
20 :10
أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية تتمة
-
19 :45
شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
العماد هيكل: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها
-
-
-
30 July 2026
-
أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية
-
-
-
30 July 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي
-
-
-
30 July 2026
-
بالفيديو - سيناتور أميركي يلتقي نتنياهو بال"شورت" واضعًا ساقه بوجهه في مقابلة رسمية
-
-
-
30 July 2026
-
برسالة وداع مؤثرة.. نيمار يطوي صفحة "السيليساو"
-
-
30 July 2026
-
فيصل كرامي يعلن تأييده مقررات "لقاء حماية لبنان": خطوة إيجابية ونمد يدنا لكل جهد صادق
-
-
-
30 July 2026
-
لقطات من "لقاء حماية لبنان" في فندق "فينيسيا" (بعدسة الزميل جورج فغالي )
-
-
30 July 2026
-
المرابطون: جيشنا سيبقى في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خيمتنا وظلّنا العالي
-
-
-
30 July 2026
-
النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ إلى 1.5 % في الربع الثاني
-
-
30 July 2026
-
ويمبلدون تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري رغم تعارض مواعيدها مع كأس العالم
-
-
30 July 2026