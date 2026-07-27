أصدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث التي رافقت المباراتين الثانية والثالثة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان بين الرياضي بيروت والحكمة بيروت. أبرز القرارات:

- تغريم نادي الرياضي مبلغ 25 ألف دولار أميركي. - تغريم نادي الحكمة مبلغ 10 آلاف دولار أميركي. - إيقاف خمسة من مشجعي الرياضي لموسم كامل بعد تحديد هوياتهم، بسبب الشتائم والإهانات وأعمال الشغب. - تغريم مدرب الرياضي أحمد فران 4 آلاف دولار بدل الإيقاف، بسبب اعتراضه على الحكم. - تغريم مدرب الحكمة جو غطاس ألف دولار بدل الإيقاف، بسبب حادثة منفصلة مع الحكم. - تغريم لاعب الحكمة سيكو دومبويا 4 آلاف دولار بدل الإيقاف، بسبب إشارات غير لائقة تجاه جمهور الفريق المنافس.