الاتحاد اللبناني لكرة السلة: لن نفرض عقوبات..
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يُعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، بعد مراجعة الأحداث التي رافقت المباراة الأخيرة، أنه تقرر عدم فرض أي عقوبات على المدرب أحمد فران، كما لن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق جماهير ناديي الحكمة والرياضي في الوقت الحالي.
ويؤكد الاتحاد أنه سيواصل متابعة المباريات القادمة عن كثب، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية واحترام الأنظمة والتعليمات المعتمدة داخل الملاعب.
كما يلفت الاتحاد إلى أن أي مخالفة أو تصرف غير رياضي قد يصدر مستقبلاً من أي طرف، سواء من الأجهزة الفنية أو اللاعبين أو الجماهير، سيتم التعامل معه بحزم وفقاً للوائح والقوانين المرعية الإجراء، وستُتخذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
إن الاتحاد اللبناني لكرة السلة يهيب بالجميع التعاون للمحافظة على صورة اللعبة وضمان إقامة المباريات في أجواء رياضية وآمنة تليق بكرة السلة اللبنانية.
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