في رسالة مؤثرة.... وائل عراقجي يعلن الابتعاد عن كرة السّلة لأجل غير مسمى!
-
25 July 2026
-
45 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
في رسالة مؤثرة وجهها لجماهيره، أعلن نجم كرة السلة اللبنانية والعربية وائل عرقجي ابتعاده المؤقت عن الملاعب للتعافي جسديًا وذهنيًا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة كانت الأقسى في مسيرته.
وقال عرقجي عبر حسابه: "لطالما قدمت كل ما أملك لهذه اللعبة؛ كل تضحية، وكل ساعة، ومع كل عثرة لم أتوقف يومًا عن القتال.. لكن هذه المرة أرهقتني ذهنيًا أكثر من أي تجربة مررت بها سابقًا."
وأضاف موجهًا الشكر لجمهوره ومحبيه: "من أعماق قلبي، شكراً لكل من تواصل معي أو دعا لي أو وقف بجانبي في هذه الرحلة.. محبتكم تعني لي أكثر مما تتخيلون، وأنا ممتن لكل واحد منكم."
واختتم النجم اللبناني رسالته بآمل العودة قريبًا: "سأبتعد عن كرة السلة في الوقت الحالي لأمنح نفسي الفرصة للشفاء جسديًا وذهنيًا.. أتمنى ألا يكون هذا وداعًا، بل مجرد، أراكم قريبًا."
-
Just in
-
14 :30
الأمين العام للأمم المتحدة: جاهزون لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا ونؤكد على سيادة سوريا على أراضيها وما يحدث في الجولان غير مقبول
-
14 :12
بالفيديو - مشاهد "مروّعة"... اصطدام حافلتين وعدد كبير من القتلى والجرحى تتمة
-
13 :59
التلفزيون السوري: وفاة 19 شخصًا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور
-
13 :56
الرئيس عون في ذكرى تطويب البطريك الحويك: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته تتمة
-
13 :51
نجم كتيلي: تطويب الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن تتمة
-
13 :35
زيلينسكي: استهدفنا سفنًا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران
-
-
Other stories
-
-
-
فضيحة مراهنات تهز كأس العالم.. بينها مباراة إسبانيا
-
مودريتش يمدد عقده مع ميلان حتى عام 2027
-
يورغن كلوب مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم
-
ميرتساكر مرشح لمنصب المدير الرياضي للاتحاد الألماني
-
الاتحاد العراقي يتفاوض مع أرنولد بشأن تجديد عقده
-
دون أن يركل كرة واحدة.. بيكهام يحصد 25 مليون دولار في مونديال 2026
-
إنتر ميامي يهزم فاير… ويُفسد الظهور الأول لليفاندوفسكي في الدوري الأميركي
-
بعد محاولة إنهاء حياته.. نجم البريميرليغ السابق يروي تجربته مع الصحة النفسية
-
غريزمان يحرز هدفاً في ظهوره الأول مع أورلاندو بالدوري الأميركي
-
ترامب يخطئ الهدف بفرض رسوم جمركية على عصي هوكي الجليد الكندية
-
طرف ثالث وشبهات غسل أموال..الاتحاد الأرجنتيني يوضح حقيقة احتجاز رئيسه
-
بعد 123 مباراة.. ماندي يعتزل اللعب الدولي مع الجزائر
-
ويد يكشف عن إصابته المحتملة بمرض دماغي مرتبط بضربات الرأس في كرة القدم
-
تجاهل غريب لأهداف المغرب في قائمة "أفضل هدف في المونديال"
-
تيباس يتهم الفيفا "بتدمير صناعة كرة القدم" ويدعو إنفانتينو للاستقالة
-
لا ندم.. أول تعليق لإنزو بعد البطاقة الحمراء في المونديال
-
أكواب قهوة وتحف صغيرة ضمن مقتنيات من مكتب جوارديولا للبيع في مزاد
-
صراع الكرة الذهبية 2026 يشتعل بعد فوز إسبانيا بكأس العالم
-
بطولة أستراليا المفتوحة تحد من التذاكر الرخيصة بعد مشاكل الازدحام
-
مفاجأة مدوية.. غوارديولا على رادار منتخب إيطاليا
-
-
Just in
-
14 :30
الأمين العام للأمم المتحدة: جاهزون لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا ونؤكد على سيادة سوريا على أراضيها وما يحدث في الجولان غير مقبول
-
14 :12
بالفيديو - مشاهد "مروّعة"... اصطدام حافلتين وعدد كبير من القتلى والجرحى تتمة
-
13 :59
التلفزيون السوري: وفاة 19 شخصًا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور
-
13 :56
الرئيس عون في ذكرى تطويب البطريك الحويك: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته تتمة
-
13 :51
نجم كتيلي: تطويب الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن تتمة
-
13 :35
زيلينسكي: استهدفنا سفنًا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالفيديو - مشاهد "مروّعة"... اصطدام حافلتين وعدد كبير من القتلى والجرحى
-
-
25 July 2026
-
الرئيس عون في ذكرى تطويب البطريك الحويك: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته
-
-
-
25 July 2026
-
نجم كتيلي: تطويب الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن
-
-
-
25 July 2026
-
جعجع: "أنا فشلت بس الحق ع جبران باسيل" - جوي جرجس
-
-
-
25 July 2026
-
غادة شريم عطا عن الكهرباء: كفى المتاجرة بملف وعدتم بحله في شهور!
-
-
-
25 July 2026
-
أزمة الكهرباء تابع- أصحاب المولدات الخاصة يدعون لاعتصام أمام وزارة الطاقة!
-
-
-
25 July 2026
-
هل يصبح لبنان قصة نجاح أميركية؟
-
-
-
25 July 2026
-
الرئيس ميشال عون عن تطويب البطريرك الحويّك: "لبنان الكبير" الذي كان وسيبقى "أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسَّم"!
-
-
-
25 July 2026
-
أمطارٌ في تمّوز... استعدّوا!
-
-
-
25 July 2026
-
فضيحة مدوية.. اعتقال فنان بارز برفقة شقيقه وضبط طن من المخدرات داخل منزله (صور)
-
-
25 July 2026