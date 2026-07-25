​في رسالة مؤثرة وجهها لجماهيره، أعلن نجم كرة السلة اللبنانية والعربية وائل عرقجي ابتعاده المؤقت عن الملاعب للتعافي جسديًا وذهنيًا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة كانت الأقسى في مسيرته.​وقال عرقجي عبر حسابه: ​"لطالما قدمت كل ما أملك لهذه اللعبة؛ كل تضحية، وكل ساعة، ومع كل عثرة لم أتوقف يومًا عن القتال.. لكن هذه المرة أرهقتني ذهنيًا أكثر من أي تجربة مررت بها سابقًا."​وأضاف موجهًا الشكر لجمهوره ومحبيه: "من أعماق قلبي، شكراً لكل من تواصل معي أو دعا لي أو وقف بجانبي في هذه الرحلة.. محبتكم تعني لي أكثر مما تتخيلون، وأنا ممتن لكل واحد منكم."​واختتم النجم اللبناني رسالته بآمل العودة قريبًا: "سأبتعد عن كرة السلة في الوقت الحالي لأمنح نفسي الفرصة للشفاء جسديًا وذهنيًا.. أتمنى ألا يكون هذا وداعًا، بل مجرد، أراكم قريبًا."