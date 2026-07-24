Tayyar Article
بطولة لبنان لكرة السلة / انطلاق المباراة الثانية من سلسلة نهائي البلاي أوف بين الحكمة والرياضي -السلسلة: الرياضي 1-0 الحكمة
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
23 :22
التلفزيون السعودي الرسمي: استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر وتعرضها لأضرار طفيفة في هيكلها
-
23 :18
تفجير اسرائيلي في مجدل زون
-
23 :06
غارات سعودية تستهدف ميناء الحديدة غربي اليمن
-
22 :58
ترامب:
- إيران قد تستسلم أو تختبئ في منشآت عميقة تحت الأرض
- أعتقد أن إيــران جادة
- إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكننا نتحدث معهم ويمكننا التفاوض
- الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في مجال المفاعلات النووية من الجيل الجديد
- لن نُبرم الاتفاق النووي مع السعودية ما لم تنضم المملكة إلى "اتفاقيات أبراهام"
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22 :52
ترامب يشعر بإحباط متزايد إزاء مسار الحرب ويرغب بزيادة كلفتها على إيران (Bloomberg)
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22 :44
التقدمي الاشتراكي: ماكرون استقبل جنبلاط اليوم في الإليزيه حيث جرى عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية
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