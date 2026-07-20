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ملايين المونديال.. كم حصلت إسبانيا بعد تتويجها بكأس العالم؟

  • 20 July 2026
  • 1 hr ago
    • Sports
  • source: Skynews

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