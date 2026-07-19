Tayyar Article
انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
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19 July 2026
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48 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :40
تفجير اسرائيلي ضخم في بلدة بيت ياحون
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22 :17
القيادة المركزية الأمريكية:
- إصابة جندي ثان خلال عملية تفكيك المسيرة الإيرانية الانتحارية في شمال العراق
- مقتل أحد جنودنا في شمال العراق خلال العمليات القتالية أمس السبت
- العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن
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22 :08
انطلاق نهائي كأس العالم بين الارجنتين واسبانيا
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21 :58
ترامب:
- أعتقد أن حياتهما رائعة حقًا، أسهل بكثير من حياتي. أتمنى لو أستطيع أن أعيش مثلهما لمدة شهر تقريبًا
- طالما أعجبت برونالدو، ولطالما أعجبت بميسي. التقيت بميسي مؤخرًا... حياتهما جيدة جدًا
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21 :38
مصادر اميركية للجديد:
- الإدارة الاميركية ستطرح أيضاً فكرة السلام مع اسرائيل في مرحلة متقدمة ضمن خطة الرئيس الاميركي في الشرق الأوسط
- الإدارة الاميركية ستطرح فكرة وجود قوات دولية في لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق الإطار وحصر السلاح، وستضم أميركيين ودولاً أوروبية أخرى
- المساعدات الاميركية ستبقى مرهونة بمدى قدرة لبنان على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في اتفاق الإطار لناحية حصر السلاح ونشر الجيش
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21 :35
الزوجان الشابان شربل مطر وكارين كرم وصديقهما إلياس عون ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع فجر اليوم على طريق عام بلدة وطى الجوز كسروان
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-
Just in
-
22 :40
تفجير اسرائيلي ضخم في بلدة بيت ياحون
-
22 :17
القيادة المركزية الأمريكية:
- إصابة جندي ثان خلال عملية تفكيك المسيرة الإيرانية الانتحارية في شمال العراق
- مقتل أحد جنودنا في شمال العراق خلال العمليات القتالية أمس السبت
- العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن
-
22 :08
انطلاق نهائي كأس العالم بين الارجنتين واسبانيا
-
21 :58
ترامب:
- أعتقد أن حياتهما رائعة حقًا، أسهل بكثير من حياتي. أتمنى لو أستطيع أن أعيش مثلهما لمدة شهر تقريبًا
- طالما أعجبت برونالدو، ولطالما أعجبت بميسي. التقيت بميسي مؤخرًا... حياتهما جيدة جدًا
-
21 :38
مصادر اميركية للجديد:
- الإدارة الاميركية ستطرح أيضاً فكرة السلام مع اسرائيل في مرحلة متقدمة ضمن خطة الرئيس الاميركي في الشرق الأوسط
- الإدارة الاميركية ستطرح فكرة وجود قوات دولية في لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق الإطار وحصر السلاح، وستضم أميركيين ودولاً أوروبية أخرى
- المساعدات الاميركية ستبقى مرهونة بمدى قدرة لبنان على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في اتفاق الإطار لناحية حصر السلاح ونشر الجيش
-
21 :35
الزوجان الشابان شربل مطر وكارين كرم وصديقهما إلياس عون ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع فجر اليوم على طريق عام بلدة وطى الجوز كسروان
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