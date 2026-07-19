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Tayyar Article

ترامب: طالما أعجبت برونالدو، ولطالما أعجبت بميسي. التقيت بميسي مؤخرًا... حياتهما جيدة جدًا. أعتقد أن حياتهما رائعة حقًا، أسهل بكثير من حياتي. أتمنى لو أستطيع أن أعيش مثلهما لمدة شهر تقريبًا

  • 19 July 2026
  • 15 mins ago
    • Sports
  • source: tayyar.org

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