Tayyar Article
بطولة آسيا للاناث(تحت ال18 سنة) في كرة السلة لبنان الى المستوى"أ" بالعلامة الكاملة
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19 July 2026
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47 mins ago
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source: tayyar.org
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تأهل منتخب لبنان للإناث بكرة السلة (تحت ال١٨ سنة) الى المستوى "أ" بجدارة بعدما احتل المركز الأول في بطولة آسيا (المستوى "ب") التي اختُتمت الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك،بمشاركة 8 منتخبات، عندما جدّد فوزه على منتخب كازاخستان بنتيجة (58-39 ) في المباراة النهائية التي أقيمت بعد ظهر الأحد.
وبذلك، أنهى منتخب الأرز البطولة بفوزه في المباريات الخمس(3 في الدور الأول وواحدة في نصف النهائي وواحدة في النهائي) التي خاضها من دون خسارة لتحقق كرة السلة اللبنانية انجازاً خارجياً جديداً على صعيد المنتخبات وتحديداً منتخبات الفئات العمرية بعد عدة ايام على احراز منتخب لبنان للذكور(تحت ال18 سنة) لقب بطولة غرب آسيا بجدارة من دون خسارة بفوزه في المباريات الخمس التي خاضها.
وفي العودة الى المباراة النهائية تعادلت الارقام (16-16) مع نهاية الربع الأول .وفي الربع الثاني ،سيطر منتخب الارز وانهاه لمصلحته(32-24).وفي الربع الثالث واصلت آنسات لبنان تألقهن وأنهين هذا الربع (46-31) مع توسيع المنتخب اللبناني الفارق.وفي الربع الرابع حاول المنتخب الكازاخستاني العودة الى اجواء اللقاء لكن منتخب لبنان كان بالمرصاد وواصل تقدّمه المريح بعد أداء خارق من لاعباته بقيادة المدرب الأميركي بول كافتر لتنتهي المباراة بفوز مستحق للبنان وبنتيجة( 58-39 )
وبفارق 19 نقطة.
تهنئة من حلبي
وبعد انتهاء المباراة، اتصل النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي بالبعثة وهنأها على الانجاز باسمه وباسم الهيئة الادارية للاتحاد وباسم عائلة كرة السلة اللبنانية ومعتبراً ان لاعبات منتخب لبنان أنجزن المهمة بنجاح كبير مع تحقيق الهدف الموضوع وهو التأهل الى المستوى"أ" اي مستوى النخبة لهذه الفئة العمرية.
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